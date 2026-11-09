Una visita que impacta en múltiples dimensiones de la experiencia argentina

Por Sergio Berensztein

León XIV llegó con información, con conocimiento de lo que pasa en nuestro país y con un mensaje que no parece improvisado. Cuando habló de unidad nacional, no eligió una frase al azar. Lo hizo frente a una dirigencia política atravesada por la grieta, con diferencias profundas y una convivencia pública cada vez más deteriorada. Nos recordó que tenemos una responsabilidad: hacer fructificar el patrimonio que recibimos y trabajar para que las próximas generaciones encuentren una patria unida, a la altura de su historia y de sus posibilidades.

También puso el foco en la economía, pero desde una perspectiva que merece ser escuchada. "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", planteó. Es una definición que obliga a revisar prioridades. Porque detrás de los indicadores, de las estadísticas y de las discusiones sobre el rumbo económico hay personas concretas, familias que esperan una mejora y jóvenes que necesitan oportunidades para construir su futuro.

En ese punto, el mensaje fue especialmente claro: "Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar su sueño". No alcanza con hablar de crecimiento si ese crecimiento no se traduce en posibilidades reales. Para eso hacen falta educación, formación profesional, universidades e investigación. No son cuestiones accesorias ni gastos que puedan quedar relegados en una discusión presupuestaria. Son parte de cualquier proyecto de país que pretenda mirar más allá del presente.

Pero creo que hay otra dimensión del discurso que merece una atención especial: la convivencia democrática. No se trata de una cuestión partidaria, sino de algo mucho más profundo. En la Argentina nos acostumbramos a dirigentes que insultan, que agreden y que descalifican a quienes piensan distinto. Y no hablo solamente del Presidente. Hay una dinámica autodestructiva que atraviesa distintos sectores y que termina contaminando la relación entre todos. ¿Por qué nos cuesta tanto respetar las diferencias? ¿Por qué dejamos de reconocernos como iguales, con derechos y obligaciones, pero con una base común que debería estar por encima de cualquier disputa?

También me llamó la atención que haya sido necesaria la visita de un Papa para reunir a buena parte del liderazgo político argentino. Presidente, oficialismo y oposición compartieron un mismo ámbito. Parece algo elemental, pero no lo es en un país donde el diálogo público se volvió tan difícil. La política tiene diferencias, tensiones y disputas legítimas. Lo que no puede perder es la capacidad de reconocerse en un espacio común. Esa es una de las condiciones básicas para sostener una convivencia democrática.

León XIV también nos recordó cuáles deberían ser las prioridades de la política pública: dar oportunidades, pensar en los jóvenes, fortalecer la educación y la investigación, proteger la vida y no olvidarse de los más débiles. Y acá aparece una confusión que arrastramos desde hace tiempo: estamos convirtiendo instrumentos en objetivos. El déficit cero puede ser una herramienta de administración, pero no puede reemplazar el propósito de la política. El objetivo tiene que ser mejorar la vida de las personas. Si perdemos de vista eso, terminamos discutiendo los medios como si fueran el fin.

Por eso considero que esta visita representa una oportunidad. No porque un discurso vaya a resolver por sí solo los problemas argentinos, ni porque debamos esperar que una palabra externa ordene nuestra vida política. La oportunidad está en revisar cómo nos tratamos, qué prioridades elegimos y qué país estamos construyendo. León XIV mostró conocer nuestros problemas y adaptó su mensaje a esa realidad. Ahora la responsabilidad es nuestra. Sería una pena que, una vez terminada la visita, todo vuelva a quedar como antes y que sus palabras se conviertan apenas en una escena más de la agenda política. La Argentina necesita recuperar la convivencia, poner a las personas en el centro y volver a discutir un futuro compartido. Ojalá no desaprovechemos esta oportunidad.