La emotiva historia de Norma, la residente del Cottolengo que intercambió solideos con León XIV

Norma, una mujer de 57 años que vive desde hace 44 en el Cottolengo Don Orione de Claypole, protagonizó un emotivo intercambio con el papa León XIV, durante la visita que el pontífice realizó este lunes a la institución. Después de compartir su historia, le propuso cambiar solideos y el Santo Padre aceptó.

"Es un honor para mí hacerle un intercambio de solideos", expresó la residente. León XIV se acercó y ambos intercambiaron los pequeños gorros, en uno de los momentos más emotivos del encuentro.

La escena tuvo lugar en la capilla del establecimiento, donde Abel Pintos interpretó "La llave" y el Papa escuchó los testimonios de personas que viven en el Cottolengo.

Norma relató que su madre murió durante un parto y que también perdió a uno de sus hermanos. De ella conserva una fotografía, pero no recuerdos. "Siempre sentí un vacío en mi interior", contó.

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Tras esa pérdida, vivió un tiempo con su padre y sus hermanos. Según recordó, cuando él volvió a casarse decidió que los varones ingresaran a un colegio de sacerdotes y las mujeres, a uno de religiosas.

A ese desarraigo se sumaron las dificultades derivadas de la artritis reumatoidea que padece desde pequeña. Su familia recorrió hospitales y consultorios en busca de atención hasta que llegó al Cottolengo Don Orione.

"Primero vinimos a conocer y después me dejaron. Me sentí desechada, no entendía por qué me pasaba esto a mí", recordó. Explicó que, al principio, estaba enojada con todos, pero que con el tiempo encontró en la institución el acompañamiento que necesitaba.

Su testimonio terminó con un reconocimiento a los vínculos que construyó durante más de cuatro décadas. "Mis amigos y hermanos de acá me quieren por lo que soy. Me aceptan como soy y no pretenden que sea perfecta", afirmó.

"Encontré una gran familia y hoy puedo decir que mi corazón está completo. Soy feliz", concluyó, antes de proponerle al Papa el intercambio de solideos.

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