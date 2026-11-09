Una mujer con parálisis cerebral le regaló su libro al Papa y lo emocionó con su testimonio

FOTO: El testimonio de una mujer con parálisis cerebral que emocionó al Papa en el Cottolengo.

Marta Griselda Torres, una mujer con parálisis cerebral que vive en el Cottolengo Don Orione, conmovió este lunes al papa León XIV al contar su historia y describir cómo encontró en esa institución un lugar donde sentirse acompañada y querida. Durante el encuentro, le entregó un libro que escribió con la intención de ayudar a otras personas.

"Hace muchos años vivo en el Cottolengo Don Orione, nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, una parálisis cerebral", expresó ante el Pontífice, que escuchó con atención su relato.

Marta contó que su madre se fue de la casa un día antes de su cumpleaños y que su padre y sus hermanos quedaron a cargo de su cuidado. Desde joven, atravesó internaciones, operaciones y numerosos tratamientos.

Tras pasar por distintos alojamientos transitorios, llegó al Cottolengo, al que definió como "un faro de luz". Allí, explicó, encontró una residencia definitiva y la contención que necesitaba.

"Un lugar donde fui recibida, alojada y querida", describió. También contó que la ayudaron a superar el sentimiento de rechazo que había experimentado durante su búsqueda: "De tanto andar y andar y no encontrar nada, me sentía rechazada, pero acá me siento tan feliz".

Durante su testimonio, presentó el libro en el que plasmó su historia. Dijo que lo escribió como un aporte para quienes atraviesan situaciones similares y se lo entregó al Papa en agradecimiento por lo recibido a lo largo de su vida.

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"Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida", señaló. Además, agradeció que hubiera elegido visitar el Cottolengo y prestar atención a las personas con discapacidad.

"Muchas gracias, su vida es un milagro de Dios", le respondió León XIV, quien le regaló un rosario.

En su mensaje, el Papa agradeció los testimonios de Marta y de Norma, otra residente, y describió al Cottolengo como una "ciudad de la caridad", con las puertas abiertas como expresión del amor de Dios.

A través de una analogía con tres ciudades vinculadas a la historia de Jesús, destacó la importancia de la acogida. Al referirse a Nazaret, habló de un lugar que incorpora a las personas a la vida social y valora sus capacidades.

"El lugar que no descarta a las personas, sino que las incorpora a la vida social apreciando y haciendo fructificar sus talentos y capacidades, como nos muestra Marta con su vida y a través del libro que ha escrito", sostuvo.

El Pontífice también reconoció la tarea de residentes, trabajadores, religiosos, familiares y voluntarios. Agradeció sus gestos de servicio, ternura y comprensión, y afirmó que el esfuerzo cotidiano constituye un cimiento para construir una sociedad de convivencia y paz.

"El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", subrayó.

El mensaje retomó uno de los ejes de su primera jornada en la Argentina. El domingo, León XIV había pedido especial atención ante la enfermedad, la dependencia y la discapacidad, y había llamado a cuidar, aliviar el sufrimiento y acompañar.

También había remarcado que cada persona debe sentir que "su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir".

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