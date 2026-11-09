El video de la Nº 1 del tenis abandonando una nota en vivo: luego se bajó del torneo del año

La número uno del mundo, Elena Rybakina, encendió las alarmas en el circuito femenino tras abandonar una entrevista en vivo por problemas de salud y anunciar su retiro de las WTA Finals 2026 en Indian Wells, donde defendía el título.

La tenista kazaja de 27 años confirmó poco después que padece un proceso viral que le impide competir en condiciones físicas adecuadas.

El hecho ocurrió durante una nota con Canal+ Sport en la antesala del certamen que reúne a las ocho mejores jugadoras de la temporada. Rybakina se mostró visiblemente indispuesta y, ante la consulta de la cronista sobre si prefería interrumpir la charla, respondió: “Sí, por favor. No me encuentro bien”. Acto seguido, se levantó de su silla y se retiró del lugar.

Horas más tarde, la jugadora emitió un comunicado oficial para explicar su decisión y dar por cerrada su participación en el torneo.

“Me entristece mucho informar a todos mis aficionados que tengo que retirarme de las WTA Finals. He tenido una temporada increíble, pero mi cuerpo no está físicamente preparado para competir. Voy a pasar un tiempo descansando en casa y preparándome para la temporada 2027”, manifestó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cambio de última hora en el cuadro de las WTA Finals

La baja de Rybakina modifica la nómina de candidatas al título tras una temporada brillante en la que conquistó el Abierto de Australia y el US Open, además de alcanzar el tope del ranking WTA al desplazar a Aryna Sabalenka.

Su lugar en el torneo será ocupado por la ucraniana Marta Kostyuk, quien se encontraba en el predio como primera suplente. Kostyuk ingresará directamente al grupo integrado por la checa Linda Noskova y las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff.