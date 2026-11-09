En vivo

Camino del Papa en Argentina

Especial Juntos

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El video de la Nº 1 del tenis abandonando una nota en vivo: luego se bajó del torneo del año

Elena Rybakina sufrió un malestar en plena entrevista en Indian Wells y confirmó su baja de las WTA Finals 2026. La ucraniana Marta Kostyuk ocupará su lugar.

09/11/2026 | 07:52Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Captura de video.

FOTO: Captura de video.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La número uno del mundo, Elena Rybakina, encendió las alarmas en el circuito femenino tras abandonar una entrevista en vivo por problemas de salud y anunciar su retiro de las WTA Finals 2026 en Indian Wells, donde defendía el título. 

La tenista kazaja de 27 años confirmó poco después que padece un proceso viral que le impide competir en condiciones físicas adecuadas.

El hecho ocurrió durante una nota con Canal+ Sport en la antesala del certamen que reúne a las ocho mejores jugadoras de la temporada. Rybakina se mostró visiblemente indispuesta y, ante la consulta de la cronista sobre si prefería interrumpir la charla, respondió: “Sí, por favor. No me encuentro bien”. Acto seguido, se levantó de su silla y se retiró del lugar.

Horas más tarde, la jugadora emitió un comunicado oficial para explicar su decisión y dar por cerrada su participación en el torneo.

“Me entristece mucho informar a todos mis aficionados que tengo que retirarme de las WTA Finals. He tenido una temporada increíble, pero mi cuerpo no está físicamente preparado para competir. Voy a pasar un tiempo descansando en casa y preparándome para la temporada 2027”, manifestó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cambio de última hora en el cuadro de las WTA Finals

La baja de Rybakina modifica la nómina de candidatas al título tras una temporada brillante en la que conquistó el Abierto de Australia y el US Open, además de alcanzar el tope del ranking WTA al desplazar a Aryna Sabalenka.

Su lugar en el torneo será ocupado por la ucraniana Marta Kostyuk, quien se encontraba en el predio como primera suplente. Kostyuk ingresará directamente al grupo integrado por la checa Linda Noskova y las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff.

Lectura rápida

¿Quién es Elena Rybakina? Es la número uno del mundo en tenis femenino y tenista kazaja de 27 años.

¿Qué le ocurrió a Rybakina en la entrevista? Abandonó la entrevista en vivo por problemas de salud.

¿Cuándo anunció su retiro? Anunció su retiro de las WTA Finals 2026 tras la entrevista.

¿Quién ocupará su lugar en el torneo? La ucraniana Marta Kostyuk ocupará su lugar como primera suplente.

¿Qué logros tuvo Rybakina en la temporada? Conquistó el Abierto de Australia y el US Open y alcanzó el tope del ranking WTA.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf