El video de la Nº 1 del tenis abandonando una nota en vivo: luego se bajó del torneo del año
Elena Rybakina sufrió un malestar en plena entrevista en Indian Wells y confirmó su baja de las WTA Finals 2026. La ucraniana Marta Kostyuk ocupará su lugar.
09/11/2026 | 07:52Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
La número uno del mundo, Elena Rybakina, encendió las alarmas en el circuito femenino tras abandonar una entrevista en vivo por problemas de salud y anunciar su retiro de las WTA Finals 2026 en Indian Wells, donde defendía el título.
La tenista kazaja de 27 años confirmó poco después que padece un proceso viral que le impide competir en condiciones físicas adecuadas.
El hecho ocurrió durante una nota con Canal+ Sport en la antesala del certamen que reúne a las ocho mejores jugadoras de la temporada. Rybakina se mostró visiblemente indispuesta y, ante la consulta de la cronista sobre si prefería interrumpir la charla, respondió: “Sí, por favor. No me encuentro bien”. Acto seguido, se levantó de su silla y se retiró del lugar.
Horas más tarde, la jugadora emitió un comunicado oficial para explicar su decisión y dar por cerrada su participación en el torneo.
“Me entristece mucho informar a todos mis aficionados que tengo que retirarme de las WTA Finals. He tenido una temporada increíble, pero mi cuerpo no está físicamente preparado para competir. Voy a pasar un tiempo descansando en casa y preparándome para la temporada 2027”, manifestó.
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Cambio de última hora en el cuadro de las WTA Finals
La baja de Rybakina modifica la nómina de candidatas al título tras una temporada brillante en la que conquistó el Abierto de Australia y el US Open, además de alcanzar el tope del ranking WTA al desplazar a Aryna Sabalenka.
Su lugar en el torneo será ocupado por la ucraniana Marta Kostyuk, quien se encontraba en el predio como primera suplente. Kostyuk ingresará directamente al grupo integrado por la checa Linda Noskova y las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff.
Lectura rápida
¿Quién es Elena Rybakina? Es la número uno del mundo en tenis femenino y tenista kazaja de 27 años.
¿Qué le ocurrió a Rybakina en la entrevista? Abandonó la entrevista en vivo por problemas de salud.
¿Cuándo anunció su retiro? Anunció su retiro de las WTA Finals 2026 tras la entrevista.
¿Quién ocupará su lugar en el torneo? La ucraniana Marta Kostyuk ocupará su lugar como primera suplente.
¿Qué logros tuvo Rybakina en la temporada? Conquistó el Abierto de Australia y el US Open y alcanzó el tope del ranking WTA.