Tomás Etcheverry inicia su camino en el ATP 250 de Estocolmo ante el sueco Max Dahlin
El tenista argentino Tomás Etcheverry se enfrenta este lunes al sueco Max Dahlin en su último torneo del año, buscando cerrar la temporada con una victoria.
FOTO: Etcheverry viene de tener una gran actuación en París.
Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- El tenista argentino Tomás Etcheverry comenzará su participación en el ATP 250 de Estocolmo este lunes, cuando se enfrente al sueco Max Dahlin.
El partido está programado para no antes de las 14 (hora de Argentina) y marcará el inicio de la participación de Etcheverry en lo que será su último torneo del año.
El argentino llega a este torneo tras una destacada actuación en el Masters de París, donde sorprendió al eliminar al ruso Andrey Rublev y al australiano Alex de Miñaur, alcanzando así los octavos de final, donde fue eliminado por el australiano Rinky Hijikata.
Esta gran participación en la capital francesa le permitió a Etcheverry regresar al top 30, escalando hasta el vigésimo noveno puesto del ranking ATP.
En cuanto a la actuación de otros argentinos en el torneo sueco, este domingo lograron clasificar a los octavos de final Thiago Tirante y Juan Manuel Cerúndolo.
Tirante tuvo una sólida actuación al derrotar al español Jaume Munar por 7-6(3) y 6-3, mientras que el menor de los Cerúndolo venció al local Elias Ymer con parciales de 6-1 y 7-6(4).
Si Etcheverry logra ganar su partido este lunes, se producirá un choque de argentinos en los octavos de final, ya que su próximo oponente sería Tirante.
Lectura rápida
¿Qué torneo inicia Etcheverry?
Etcheverry inicia su participación en el ATP 250 de Estocolmo.
¿Contra quién juega hoy?
Se enfrenta al sueco Max Dahlin.
¿A qué hora es el partido?
El encuentro está programado para no antes de las 14 horas de Argentina.
¿Cuál fue su último desempeño?
En el Masters de París, eliminó a Rublev y de Miñaur antes de caer en octavos.
¿Quiénes más avanzaron en el torneo?
Tirante y Cerúndolo también llegaron a los octavos de final en Estocolmo.
[Fuente: Noticias Argentinas]