Quién es el bombero detenido en el operativo de seguridad por el papa León XIV

El joven fue interceptado cerca de las 10.30 en el cruce de avenida Del Libertador y Kennedy, a pocos metros del escenario donde el Pontífice celebrará la misa multitudinaria en Palermo y cerca de la Embajada de Estados Unidos. Circulaba en una moto Kawasaki cuya patente simulaba pertenecer a un vehículo oficial.

Al ser detenido, Natenzon aseguró ser bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y exhibió una autorización de circulación apócrifa. Llevaba cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales. La más llamativa, colgada del cuello, mostraba su foto con la leyenda “ENLACE VATICANO ACCESO NIVEL 1”, de fabricación casera.

La causa judicial

El Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, dispuso su detención por falsificación de documento público e intimidación pública. El fiscal Carlos Rívolo interviene en la causa. Natenzon quedó incomunicado y se ordenó el allanamiento de su domicilio, donde los investigadores secuestraron computadoras y al menos una credencial.

Hasta el momento no se registraron otras detenciones por delitos federales en el marco del operativo por la visita papal. Fuentes judiciales plantearon dudas sobre la situación mental del detenido.

Quién es Tomás Natenzon

Natenzon se había presentado públicamente como integrante del cuartel de bomberos voluntarios de Vuelta de Rocha. Meses atrás, en una entrevista, contó que ingresó a los 15 años atraído por las comunicaciones y que se especializó en sistemas de radio y comando de incidentes. Llegó a participar en el desarrollo de una red de comunicaciones para cuarteles porteños.

En esa misma nota recordó que en la adolescencia solía llevar un handy colgado de la cintura, incluso en el colegio, y que le decían “chico handy”. Desde 2021 figura inscripto en actividades vinculadas a la venta de equipos de telefonía y telecomunicaciones.

Su nombre no registra antecedentes judiciales previos en el fuero de instrucción porteño ni en el federal, según fuentes consultadas.

La detención se produjo en pleno despliegue de seguridad por la llegada del Papa León XIV, en uno de los operativos más grandes organizados en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años.