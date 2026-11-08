FOTO: Llaryora destacó el mensaje de León XIV: "Sus palabras nos invitan a superar las divisiones".

A través de su cuenta oficial en X, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reaccionó al discurso pronunciado por León XIV en el Palacio Libertad (ex CCK) en Buenos Aires y respaldó de forma explícita el concepto central de su mensaje pastoral.

En su publicación, el mandatario cordobés valoró con énfasis la exhortación del Sumo Pontífice a consolidar una economía orientada al servicio de las personas. Para el jefe de Estado provincial, las palabras del Papa constituyen un llamamiento ético ineludible en el actual contexto de tensiones sociales y dificultades económicas que atraviesa Argentina.

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En nombre de todos los cordobeses, participé en la recepción que el Estado nacional organizó en el Palacio Libertad para darle oficialmente la bienvenida al Papa León XIV. Compartimos este momento junto al Presidente, gobernadores de distintas provincias argentinas, miembros del cuerpo diplomático, entre otras autoridades del país. @Pontifex_es pronunció su primer discurso en la Argentina, dando inicio a su #ViajeApostólico por nuestro país. #Córdoba estuvo presente en este momento histórico. En su mensaje, el #PapaLeón hizo un profundo llamado al encuentro, al diálogo y a la construcción de una sociedad más fraterna. Sus palabras nos invitan a superar las divisiones, recuperar aquello que nos une y poner siempre en el centro la dignidad de las personas, la solidaridad, la búsqueda del bien común, destacando que la economía debe estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía. Un mensaje de paz y esperanza que nos interpela a todos y que adquiere un significado especial en este momento de nuestra historia. ¡Viva el Papa! ???????? #ElPapaLaArgentina #ElPapaEnCórdoba — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 8, 2026

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El pronunciamiento del gobernador sintoniza directamente con los ejes conceptuales expuestos por León XIV, quien en su intervención apeló a la justicia social, el trabajo digno y la solidaridad como pilares para superar las brechas socioeconómicas del país.

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Asimismo, la expresión del titular del Ejecutivo cordobés cobra un significado particular ante la inminente llegada de la comitiva papal a la provincia de Córdoba. La expectativa institucional y social en suelo cordobés se incrementa a medida que se ajustan los detalles operativos y logísticos para el recibimiento del Pontífice.

Con este mensaje, Llaryora busca posicionarse en el debate político nacional como un interlocutor afín a la doctrina social predicada por la Iglesia Católica. En ese sentido, la sintonía exhibida entre el discurso de León XIV y la postura del gobernador abre un capítulo clave en la agenda política regional y su proyección en el tablero del país.

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