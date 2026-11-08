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Llaryora destacó el mensaje de León XIV: "Sus palabras nos invitan a superar las divisiones"

El gobernador de Córdoba se hizo eco en la red social X del fuerte discurso del Sumo Pontífice en el país, y valoró su llamado a priorizar el bienestar social.

08/11/2026 | 20:45Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Llaryora destacó el mensaje de León XIV:

FOTO: Llaryora destacó el mensaje de León XIV: "Sus palabras nos invitan a superar las divisiones".

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A través de su cuenta oficial en X, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reaccionó al discurso pronunciado por León XIV en el Palacio Libertad (ex CCK) en Buenos Aires y respaldó de forma explícita el concepto central de su mensaje pastoral.

En su publicación, el mandatario cordobés valoró con énfasis la exhortación del Sumo Pontífice a consolidar una economía orientada al servicio de las personas. Para el jefe de Estado provincial, las palabras del Papa constituyen un llamamiento ético ineludible en el actual contexto de tensiones sociales y dificultades económicas que atraviesa Argentina.

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El pronunciamiento del gobernador sintoniza directamente con los ejes conceptuales expuestos por León XIV, quien en su intervención apeló a la justicia social, el trabajo digno y la solidaridad como pilares para superar las brechas socioeconómicas del país. 

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Asimismo, la expresión del titular del Ejecutivo cordobés cobra un significado particular ante la inminente llegada de la comitiva papal a la provincia de Córdoba. La expectativa institucional y social en suelo cordobés se incrementa a medida que se ajustan los detalles operativos y logísticos para el recibimiento del Pontífice.

Con este mensaje, Llaryora busca posicionarse en el debate político nacional como un interlocutor afín a la doctrina social predicada por la Iglesia Católica. En ese sentido, la sintonía exhibida entre el discurso de León XIV y la postura del gobernador abre un capítulo clave en la agenda política regional y su proyección en el tablero del país.

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Lectura rápida

¿Quién reaccionó al discurso de León XIV?
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reaccionó al discurso.

¿Qué concepto respaldó Llaryora?
Respaldo el concepto de una economía orientada al servicio de las personas.

¿Cuál es el contexto actual mencionado?
El contexto de tensiones sociales y dificultades económicas en Argentina.

¿Qué espera la provincia de Córdoba?
La llegada de la comitiva papal y el recibimiento del Pontífice.

¿Qué busca Llaryora con su mensaje?
Posicionarse en el debate político nacional como un interlocutor afín a la doctrina social de la Iglesia Católica.

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