León XIV en Córdoba: Siciliano detalló los ajustes finales para la histórica misa en FAdeA

A pocas horas de la llegada del papa León XIV a Córdoba, la organización ultima los detalles para recibir a cientos de miles de fieles en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Miguel Siciliano, ministro de Vinculación Comunitaria de la Provincia, habló en los estudios de Cadena 3 y destacó el trabajo conjunto de más de 200 personas y la participación de distintos sectores políticos, instituciones y fuerzas de seguridad.

“Asumí el desafío de tratar de ayudar a coordinar el trabajo de mucha gente. Yo tuve esa tarea, pero armamos un equipo grande y fuerte. El gobernador lo primero que me indicó fue que invitase, además de todas las fuerzas y el Arzobispado, a la oposición, porque no es un hecho del Gobierno”, explicó.

En ese sentido, remarcó que todos los espacios políticos acompañaron la organización y que el objetivo fue trabajar sin divisiones partidarias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Esto no tuvo grietas. Todos los meses que trabajamos no hubo partidos ni fuerzas distintas, hubo un enorme equipo, formado por personas que entendieron lo que significa tener la dicha de que un papa esté en tu tierra y le hable al mundo desde Córdoba”, expresó.

Siciliano consideró que la visita representa uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia provincial y contó que los 427 intendentes y jefes comunales llevarán pequeños recipientes con tierra de sus localidades para que sean bendecidos por el pontífice.

“Cuando pienso que los 427 intendentes y jefes comunales traerán un tarrito con tierra que bendecirá el papa, toda la tierra de la provincia estará bendecida. Es muy fuerte lo que vamos a vivir”, señaló.

A qué hora abren las puertas de FAdeA y cómo será la vigilia

El predio de FAdeA abrirá sus puertas este lunes 9 de noviembre a las 18, mientras que la vigilia joven comenzará a las 19. La Santa Misa encabezada por León XIV se celebrará el martes 10, desde las 10.

Siciliano adelantó que habrá unos 300 artistas en la vigilia y que se instalarán pantallas y equipos de sonido en los distintos sectores para que todos puedan seguir las actividades.

“Hay previstos dos grandes ingresos, norte y sur, de 450 metros. La vigilia del papa tendrá 300 artistas. Desde donde te toque verlo en tu cuadrante habrá pantalla y sonido. Se verá en cualquier lado”, explicó.

El funcionario invitó a los cordobeses a acercarse con anticipación y disfrutar de la experiencia. Recordó que habrá visitantes de distintas provincias, desde Jujuy hasta Santa Cruz, además de delegaciones de Brasil y Chile.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Qué se puede llevar y qué está prohibido en FAdeA

Uno de los puntos centrales de la organización es el control de los elementos que podrán ingresar al predio. Siciliano recomendó consultar la página oficial El Papa en Córdoba, donde se encuentra el detalle de los objetos permitidos y prohibidos.

Entre los elementos habilitados figuran:

Agua, alimentos y conservadoras.

Termo y mate.

Banquetas, reposeras y sillas plegables.

Bolsas de dormir y aislantes.

Gorros, protector solar y repelente de mosquitos.

Abrigo y medicamentos personales.

Paraguas plegables (sin punta).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cambio, no se permitirá el ingreso con armas, elementos cortantes, bengalas, pirotecnia, aerosoles, bebidas alcohólicas, envases de vidrio, bicicletas, monopatines, cascos, drones ni carpas.

Tampoco se admitirán sombrillas, mochilas de más de 15 litros ni paraguas que no sean plegables.

El sitio oficial aclara que no estará permitido acampar ni instalar carpas dentro del predio, aunque sí se podrán utilizar bolsas de dormir y aislantes para pasar la noche.

“Se busca que no haya elementos que puedan lastimar”, explicó Siciliano, quien también recomendó llevar agua, gorra, protector solar y repelente.

La información completa se puede consultar en el sitio oficial: elpapaencordoba.com.ar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Colectivos gratuitos y tres rutas peregrinas para llegar

El operativo contempla distintas alternativas para que los fieles puedan llegar a FAdeA. La organización diseñó tres grandes corredores o rutas peregrinas: norte, centro y sur.

Según explicó Siciliano, quienes lleguen desde la zona norte podrán utilizar el corredor de Mujer Urbana y los sectores cercanos a Circunvalación. Desde el centro se podrá avanzar por la Ruta 20, mientras que desde la zona sur se habilitó un recorrido por colectora y avenida La Donosa.

También habrá colectivos gratuitos con servicios especiales desde dos puntos de la ciudad:

Zona norte : salida desde la Estación Rodríguez del Busto, en la esquina de Manuel Cardeñosa y Rodríguez del Busto. El descenso será en Circunvalación y Santa Ana, desde donde habrá que continuar caminando hasta el ingreso norte.

Zona sur: salida desde avenida Nores Martínez y Concepción Arenal. El descenso será en San Antonio y avenida Agustín Roque Arias, para continuar a pie hasta el ingreso sur.

Los servicios especiales funcionarán desde el lunes 9 a las 17 hasta el martes 10 a las 5.30. Además, el transporte urbano regular será gratuito durante ambas jornadas. Los recorridos y horarios pueden consultarse en la aplicación Tu Bondi.

Siciliano destacó que se prepararon servicios especiales en las zonas norte y sur, con una importante cantidad de unidades para facilitar el traslado de los peregrinos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cómo serán los cortes de tránsito en Córdoba

El operativo vial contempla restricciones progresivas desde este lunes. De acuerdo con la información oficial de la Municipalidad, los cortes comenzarán a las 12 en los alrededores de FAdeA y la autopista Córdoba-Carlos Paz.

A partir de las 20 se restringirá la circulación vehicular en avenida Colón y en distintos sectores del centro. El martes 10, desde las 6, quedará cerrado al tránsito de vehículos el corredor papal, que comprende avenida La Voz del Interior, Circunvalación y avenida Colón.

Las restricciones serán vehiculares: los peatones podrán circular por los sectores habilitados para acompañar el recorrido del pontífice.

Sobre la actividad comercial y cotidiana, Siciliano aclaró que no habrá una restricción general para comercios, gimnasios ni para la circulación peatonal.

Sin embargo, los vecinos deberán tener en cuenta que los cortes pueden impedir temporalmente el ingreso y egreso de vehículos en las zonas alcanzadas por el operativo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La cruz de Brochero y un recuerdo personal de Siciliano

Durante la entrevista, el ministro también se refirió al significado religioso que tendrá la celebración en Córdoba. En particular, destacó la presencia de una cruz vinculada a José Gabriel del Rosario Brochero, el Cura Brochero, que será parte del altar principal.

“La cruz de nuestro altar fue mandada a hacer por Brochero hace 150 años. Desde ese momento no salió, hasta ahora. En ese altar estará nuestro Cura Brochero con su cruz y su Cristo, el recuerdo del papa Francisco y el papa León, hablándole al mundo entero”, contó.

Siciliano también compartió un recuerdo de su infancia relacionado con una anterior visita papal a la Argentina.

“En el 87 fui a ver al Papa con mi mamá y mi abuela en un Renault 12 celeste. Nunca más olvidé esa experiencia. Esto será muy fuerte”, recordó.

Finalmente, expresó la dimensión personal que tiene para él participar de la organización: “Esto es de las cosas más hermosas que me pasaron en la vida. Tengo un cuaderno en el que anoto cosas. Cuando tenga 70 u 80 años, a alguien le podré mostrar eso como un tesoro”.

El ministro invitó a los cordobeses y a los visitantes de todo el país a participar de la vigilia y la misa en FAdeA, y a vivir una jornada que, según aseguró, quedará en la memoria de la provincia.

Entrevista de "Amamos los Domingos"