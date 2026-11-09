Horacio Rodríguez Larreta rememora su emoción por la visita papal en Argentina
El ex jefe de la Ciudad revivió su experiencia de 1982 durante la visita de Juan Pablo II y compartió su cariño hacia el papa Francisco.
FOTO: Horacio Rodríguez Larreta rememora su emoción por la visita papal en Argentina
Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, compartió su profunda emoción al participar de una nueva visita papal a Argentina. Recordó su presencia en 1982, cuando Juan Pablo II visitó el país, y cómo esa experiencia marcó su vida.
"Me hace acordar cuando en el ‘82 me vine a dormir la noche anterior para verlo a Juan Pablo II", manifestó el ex funcionario en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.
Al reencontrarse con el público en el predio, Larreta destacó el significado simbólico de esta jornada colectiva y el entusiasmo que mostraron los asistentes, a pesar de las adversas condiciones climáticas.
El ex jefe de Gobierno resaltó el clima festivo que se experimenta en la comunidad debido a la visita del papa, describiendo el día como excepcional desde el punto de vista climático.
Además, expresó su tristeza por la ausencia del papa Francisco en esta ocasión. "Me hace acordar a Francisco también, qué lástima que no pudo venir, pero bueno, lo queríamos mucho", concluyó, uniendo el afecto colectivo con la nostalgia de recordar las memorables visitas papales a Argentina.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué expresó Rodríguez Larreta sobre su experiencia en la visita papal?
Manifestó su emoción personal por participar en el evento y recordó su presencia en 1982 con Juan Pablo II.
¿Qué destacó Larreta sobre el público presente?
Resaltó el entusiasmo de los asistentes, a pesar de las inclemencias climáticas, y el significado simbólico de la jornada.
¿Qué opinó sobre el clima en el día del evento?
Describió el clima como festivo y excepcional, resaltando la alegría de la comunidad por la visita del papa.
¿Qué sentimiento expresó hacia el papa Francisco?
Lamentó que Francisco no pudiera asistir, manifestando un fuerte afecto hacia él.
¿Con quiénes comparó su experiencia?
Hizo una conexión emocional entre la visita actual y la de Juan Pablo II, evocando recuerdos significativos.
[Fuente: Noticias Argentinas]