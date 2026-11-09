FOTO: Horacio Rodríguez Larreta rememora su emoción por la visita papal en Argentina

Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, compartió su profunda emoción al participar de una nueva visita papal a Argentina. Recordó su presencia en 1982, cuando Juan Pablo II visitó el país, y cómo esa experiencia marcó su vida.

"Me hace acordar cuando en el ‘82 me vine a dormir la noche anterior para verlo a Juan Pablo II", manifestó el ex funcionario en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Al reencontrarse con el público en el predio, Larreta destacó el significado simbólico de esta jornada colectiva y el entusiasmo que mostraron los asistentes, a pesar de las adversas condiciones climáticas.

El ex jefe de Gobierno resaltó el clima festivo que se experimenta en la comunidad debido a la visita del papa, describiendo el día como excepcional desde el punto de vista climático.

Además, expresó su tristeza por la ausencia del papa Francisco en esta ocasión. "Me hace acordar a Francisco también, qué lástima que no pudo venir, pero bueno, lo queríamos mucho", concluyó, uniendo el afecto colectivo con la nostalgia de recordar las memorables visitas papales a Argentina.

Agencia NA