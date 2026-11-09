La Catedral de Rosario recibe a los fieles que siguen la visita del Papa: "Hay una alegría distinta"

FOTO: La Catedral de Rosario abrió sus puertas para acompañar la visita del Papa

La visita del papa León XIV a la Argentina genera movimiento también en Rosario, donde distintas parroquias, colegios e instituciones organizan actividades para acompañar su agenda. El párroco de la Catedral, Osvaldo Macerola, destacó la expectativa de la comunidad y la respuesta de los fieles desde el comienzo de la recorrida del Pontífice.

“Estamos muy felices con la visita del Papa León XIV a la Argentina. Todo lo que vamos escuchando y los gestos que va haciendo nos producen muchísima alegría, mucha emoción. Sentimos como que hay algo distinto en el país. Realmente hay una alegría distinta”, expresó en diálogo con Cadena 3 Rosario.

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??LA CATEDRAL DE ROSARIO TRANSMITE LA MISA DEL PAPA Y RECIBE A FIELES: "HAY UNA MOVILIZACIÓN DE FE MUY IMPORTANTE" La Catedral de Rosario abrió sus puertas para que los fieles puedan seguir en pantalla gigante las celebraciones del papa León XIV durante su visita a la Argentina. https://t.co/WwiGviqq1P — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 9, 2026

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Macerola también observó una importante presencia de jóvenes en los distintos lugares que visita el Papa y contó que esa movilización se refleja en las parroquias. “Varios jóvenes se acercaron a confesarse o a preguntarnos qué tienen que hacer para recibir la comunión, la confirmación. Está produciendo una movilización de fe muy importante”, señaló. Para el sacerdote, uno de los principales objetivos de la visita es “hacer fuerte nuestra fe, confirmarnos en la fe y convocarnos todos a la unidad”.

En cuanto a la participación rosarina, contó que desde la Catedral partieron tres colectivos con alrededor de 180 personas rumbo a Buenos Aires. También indicó que fieles de otras parroquias de la ciudad viajaron para acompañar las actividades. Quienes no pudieron trasladarse tienen la posibilidad de seguir las celebraciones desde pantallas instaladas en la Catedral y en la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, con colaboración de las autoridades locales y provinciales.

La Catedral mantuvo sus tres misas diarias, dedicadas también a las intenciones y los frutos de la visita pastoral. Además, Macerola invitó a los rosarinos a acercarse al templo para seguir las celebraciones: “Todos los que quieran pueden acercarse, que los vamos a recibir aquí con mucho afecto fraterno”. La entrada permanece abierta al público y el cronograma contempla también la transmisión de la vigilia del Papa con los jóvenes.

Finalmente, el párroco expresó su deseo de que el paso de León XIV contribuya a fortalecer los vínculos sociales. “Que el Señor pase por la vida de cada uno, nos renueve en la fe y nos fortalezca en la unión que tanto necesitamos todos los argentinos”, concluyó.

Informe de Julián Maragliano.