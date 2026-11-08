Kicillof: “Hay que escuchar a León XIV, abrirse un poco y que el Gobierno Nacional también lo haga”

FOTO: Kicillof resaltó la visita del Papa y su mensaje contra el individualismo y la crueldad

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego del discurso que dio el Papa León XIV en el Palacio Libertad, afirmó que “hay que escucharlo y abrirse un poco": "Espero que el Gobierno Nacional también lo haga”, añadió.

En declaraciones a la prensa, sostuvo que el Sumo Pontífice "ha venido a darnos un mensaje" a todos los argentinos y destacó "el trabajo que se ha tomado para venir después de una enfermedad" y de una operación a la que fue sometido el mes pasado.

"Lo estamos esperando el día de mañana en territorio bonaerense. Lo vamos a recibir en el Cottolengo Don Orione, que es un lugar donde habitan personas con discapacidades muy profundas, y ese también es un mensaje. Además, lo vamos a esperar el miércoles en Luján, que justamente hoy habló de nuestra señora Luján, de la Virgen de 400 años, que se cumple dentro de muy poquito. Ese lugar es una verdadera capital de la fe, de la Argentina, y queda en nuestra provincia de Buenos Aires”, manifestó Kicillof.

Posteriormente, se refirió a la logística que está llevando su gestión para organizar este evento "multitudinario" porque pretenden invitar a todos aquellos que quieran ver al Sumo Pontífice: "Hoy me decían algunos gobernadores que ya salieron micros para ir a Luján", agregó.

Por otra parte, señaló que, una vez finalizada la visita de León XIV "va a haber mucho para evaluar" y remarcó, nuevamente, sus palabras de concordia y destacó que coincide en muchos de sus pensamientos.

"Nuestra voz, frente de este acontecimiento, se vuelve un hecho menor. (El Papa) es la voz de quien representa la esperanza, de quien viene a representar también la fe y quien viene a convocarnos. Dejemos que hable, que se lo pueda escuchar. A mí me resulta fácil porque coincido con muchísimas de sus palabras y quien puede tener alguna dificultad es quien se siente en una vereda distinta", expresó Kicillof.

Por último, planteó que León XIV no es argentino "pero casi", porque viene a través de la palabra de Francisco y, destacó que la Argentina "lo está sintiendo como una revancha", debido a que Jorge Bergoglio "no llegó a venir y sabemos que le hubiera gustado hacerlo".

"Que hoy que esté un Papa acá es un acontecimiento histórico y lo tenemos que vivir así. Francisco habló de abrir el oído y creo que hay que hacerlo, pero también el pecho y recibir algo de esto que él dice. Sobre ese discurso de tolerancia y del que piensa distinto, yo siento simpatía, pero creo, además, que no alcanza con escucharlo, sino que después hay que llevarlo a la práctica", concluyó.