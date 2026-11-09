Murió una figura del motocross argentino aplastado por un tractor

El deporte motor regional está de luto. Ricardo José “Vasco” Saragüeta, reconocido piloto y figura emblemática del motocross argentino, falleció este domingo a los 61 años tras sufrir un trágico accidente en la localidad bonaerense de Trenque Lauquen.

El hecho ocurrió mientras realizaba tareas de mantenimiento con un tractor en un circuito de su propiedad, vehículo que volcó y lo aprisionó contra el suelo.

El siniestro se registró durante la mañana en un predio ubicado entre las calles Lucía B. Pastor y Orellana. Cerca de las 10:00, las autoridades policiales fueron alertadas sobre la situación. Por causas que aún son materia de investigación judicial, la maquinaria agrícola perdió la estabilidad durante los trabajos de desmalezamiento y aplastó al deportista, causándole la muerte en el acto. La causa quedó caratulada como "Muerte por accidente" bajo la órbita de la fiscalía de turno del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.

La partida del "Vasco" deja un vacío inmenso en la disciplina. Con una trayectoria ininterrumpida de más de tres décadas, Saragüeta no solo era un competidor en activo que marchaba entre los diez mejores de su categoría en el Campeonato Argentino a bordo de su Kawasaki 450, sino también un pilar fundamental en la infraestructura del deporte.

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Desde sus inicios como piloto en 1995 y organizador en 1998, Saragüeta impulsó la creación de escenarios icónicos para la disciplina en el país.

En 2001 inauguró el circuito Laguna Roja y, en 2009, dio vida al reconocido trazado 325, considerado por especialistas como uno de los tres mejores circuitos de Argentina.

Allí se disputaron competencias de relieve nacional e internacional como el Campeonato Argentino de Motocross, el Abierto de la República y la Triple Corona.

Su labor constante posicionó a Trenque Lauquen en el mapa del motocross nacional y le valió la distinción como embajador deportivo de su ciudad.