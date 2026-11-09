Alemania se prepara para elegir a su primera presidenta: Ilse Aigner es la candidata del canciller Merz

BERLÍN (AP) — Alemania está a punto de tener a su primera presidenta después de que el partido del canciller Friedrich Merz nominara a Ilse Aigner, una política de centroderecha con atractivo para los liberales, para convertirse el próximo año en la jefa de Estado del país.

Aigner se presentó como figura unificadora el lunes en un país cada vez más polarizado y manifestó que espera representar un "centro fuerte". Señaló que el amplio apoyo político que se está configurando en torno a ella es "una señal importante contra las fuerzas populistas y extremistas en nuestro país".

El nuevo jefe de Estado será elegido el 30 de enero, cuando una asamblea parlamentaria especial elija a un sucesor del presidente Frank-Walter Steinmeier, a quien la Constitución le impide buscar un tercer mandato de cinco años. Está integrada por los 630 miembros de la cámara baja del parlamento nacional y un número igual de delegados de los 16 parlamentos estatales.

Aigner, de 61 años, es la presidenta del parlamento estatal de Baviera y proviene de la Unión Social Cristiana, el más pequeño de los tres partidos del gobierno nacional y parte del bloque conservador de Merz, que desde hace tiempo ha impulsado su candidatura. Debido a que recibió el respaldo oficial de dirigentes de la Unión Demócrata Cristiana de Merz y de los socialdemócratas de centroizquierda, su elección parece prácticamente asegurada.

Los partidos gobernantes tendrán mayoría en la asamblea que elige al presidente. Aigner también ha recibido una acogida positiva de los Verdes, en la oposición.

"Desde mi punto de vista, ya era hora de que una mujer ocupe por primera vez este cargo supremo", declaró Merz al presentar a Aigner. Añadió que su formación como ingeniera eléctrica también sería una primicia para un presidente, al reflejar "la realidad de millones de personas en nuestro país" en el trabajo manual.

Aigner ha estado activa en política desde finales de su adolescencia y fue elegida para el parlamento estatal de Baviera en 1994. Se desempeñó como ministra de Agricultura de 2008 a 2013 bajo la canciller Angela Merkel.

Luego fue ministra de Economía y ministra de Transporte de Baviera antes de convertirse en presidenta del parlamento estatal bávaro hace ocho años. Tiene una reputación relativamente liberal; en su cargo actual, por ejemplo, apoyó en 2019 al primer legislador abiertamente transgénero de Alemania.

"Estoy en política para superar divisiones, unir a la gente y también llegar a quienes quizá sienten que están al margen", declaró Aigner, agregando que se opone a "todo ataque contra la dignidad humana".

La república federal alemana de la posguerra ha tenido 12 presidentes desde 1949, todos hombres. Las mujeres han ocupado la mayoría de los otros cargos más importantes del país.

Merkel fue la primera canciller, de 2005 a 2021. Cuatro mujeres han sido presidentas de la cámara baja del parlamento, el cargo número 2 de Alemania en términos de protocolo por delante del canciller, incluida la actual titular, Julia Klöckner.

El presidente debe estar por encima de la política partidista y desempeña un papel en gran medida ceremonial y representativo, pero el jefe de Estado puede intervenir en momentos de crisis política. Steinmeier, por ejemplo, asumió un papel inusualmente activo al impulsar a políticos rivales a formar un nuevo gobierno después de unas elecciones inconclusas en 2017.

Desde entonces, la política alemana se ha vuelto más turbulenta, con el aumento del apoyo a la ultraderechista Alternativa para Alemania, lo que complica aún más los esfuerzos por formar gobiernos.

Alternativa para Alemania tiene la intención de presentar a su propio candidato. La copresidenta Alice Weidel criticó la nominación de Aigner y sostuvo que, como presidenta del parlamento, ella "ha demostrado varias veces que no puede dejar la política partidista".