Barcelona logró una remontada clave ante Atlético de Madrid y se mantiene líder en LaLiga

FOTO: Fermín López festeja uno de sus goles ante el Atlético de Madrid.

El Barcelona se recuperó de un primer tiempo difícil y logró vencer al Atlético de Madrid por 2 a 1 en el encuentro correspondiente a la duodécima fecha de LaLiga, la máxima categoría del fútbol español.

En un partido disputado en el estadio Metropolitano, el conjunto local comenzó en ventaja gracias a un gol del argentino Giuliano Simeone, quien anotó a los 10 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el Barcelona logró revertir el resultado con un doblete de Fermín López, que marcó a los 45 minutos del primer tiempo y a los 21 del segundo tiempo.

Con este triunfo, el Barcelona sumó su segundo éxito consecutivo tras haber caído en el Clásico ante el Real Madrid y se mantiene en la cima del fútbol español con 33 puntos. Por su parte, el equipo dirigido por el entrenador argentino Diego "Cholo" Simeone ocupa el tercer lugar con 28 unidades.

En otros resultados de la jornada, el Real Betis también logró una victoria y se mantiene en la zona de clasificación a la UEFA Champions League, acumulando 26 puntos. Además, la Real Sociedad alcanzó el quinto puesto tras vencer al Rayo Vallecano, mientras que el Villarreal se posicionó octavo y el Levante salió de la zona de descenso tras empatar con el Celta de Vigo.

La primera llegada del partido fue del Atlético de Madrid, que a los cinco minutos tuvo un cabezazo del defensor Marc Pubill que dio en el travesaño. Solo un minuto después, Pedri también estrelló un remate en el palo horizontal.

El equipo local abrió el marcador a los 10 minutos con un buen centro al área chica de Julián Álvarez, que fue capitalizado por Simeone, quien empujó el balón al fondo de la red.

A pesar de sus esfuerzos, Julián no pudo mostrar su mejor versión y falló tres oportunidades claras, una de ellas a los 25 minutos, cuando su remate fue detenido por el arquero rival.

La igualdad llegó a los 45 minutos, cuando Fermín López realizó un buen remate al segundo palo que superó al arquero Jan Oblak.

En la segunda parte, tras un mano a mano fallido de Julián Álvarez, Fermín López se desmarcó, recibió un pase filtrado de Lamine Yamal y definió el encuentro a los 21 minutos del complemento.

Agencia NA