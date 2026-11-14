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La UBA homenajeará a Carlos Rottemberg por su contribución al teatro argentino

El productor recibirá el galardón "Rector Ricardo Rojas" el martes 17 de noviembre, en reconocimiento a sus más de cinco décadas de trabajo en la cultura nacional.

14/11/2026 | 17:30Redacción Cadena 3

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Carlos Rottemberg. Foto: Agencia NA - Prensa SAGAI

FOTO: Carlos Rottemberg. Foto: Agencia NA - Prensa SAGAI

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Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- La Universidad de Buenos Aires (UBA) reconocerá al destacado productor teatral Carlos Rottemberg con el premio "Rector Ricardo Rojas", en agradecimiento a su vasta trayectoria de más de cincuenta años en el teatro argentino, su contribución al desarrollo cultural y su dedicación a la libertad de expresión y los valores democráticos.

De acuerdo con el comunicado que recibió la Agencia Noticias Argentinas, la ceremonia de entrega se llevará a cabo el martes 17 de noviembre a las 17 horas en el Salón del Consejo Superior de la UBA, situado en Viamonte 444, en la Ciudad de Buenos Aires.

El evento contará con la participación del rector de la institución, Ricardo Gelpi, y del vicerrector, Emiliano Yacobitti, quienes han extendido la invitación institucional para este merecido reconocimiento.

Carlos Rottemberg se ha consolidado como uno de los referentes más importantes de la producción teatral en Argentina, desarrollando una extensa carrera como empresario cultural, con más de 50 años de compromiso con el espectáculo nacional.

Lectura rápida

¿Qué premio recibirá Carlos Rottemberg?
El productor recibirá el galardón "Rector Ricardo Rojas".

¿Cuándo se llevará a cabo la ceremonia?
El acto se realizará el martes 17 de noviembre a las 17 horas.

¿Dónde se celebrará el homenaje?
En el Salón del Consejo Superior de la UBA, en Viamonte 444, Ciudad de Buenos Aires.

¿Quiénes estarán presentes en la ceremonia?
El rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti asistirán al evento.

¿Cuántos años de trayectoria tiene Rottemberg?
Cuenta con más de cinco décadas de actividad en el teatro argentino.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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