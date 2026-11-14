Florencia Peña recibió un importante reconocimiento en los Premios Carlos Jáuregui 2026

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- La actriz Florencia Peña fue galardonada en la séptima edición de los Premios Carlos Jáuregui, un evento organizado por la Fundación Igualdad que busca reconocer el compromiso con la diversidad y los derechos humanos. Este evento se celebró el pasado viernes en el Salón Libertador San Martín de la Legislatura porteña.

Durante la ceremonia, se reunieron diversas personalidades e instituciones que trabajan en pro de la igualdad y la diversidad, según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas. La distinción a Peña fue entregada por Pedro Paradiso Sottile, fundador de la organización, quien resaltó su constante apoyo al movimiento LGBTIQ+ a lo largo de los años.

Paradiso Sottile expresó su gratitud y definió a Peña como una figura pública que ha acompañado al movimiento con gran valentía y compromiso. La actriz, por su parte, compartió en sus redes sociales su emoción por el reconocimiento, afirmando: "La libertad es un derecho, y defenderlo es una tarea cotidiana. Tenemos la obligación de levantar la voz, por los que no pueden, por los que no encuentran la fuerza para luchar".

Además, Peña enfatizó la necesidad de construir una sociedad fundamentada en el amor, la solidaridad y el respeto, mencionando: "El amor es la fuerza más poderosa; porque vence al odio. El amor une, construye, derriba barreras".

En esta séptima edición, también fueron reconocidos otros referentes y organizaciones, como el Archivo de la Memoria Trans, Ernesto Meccia, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Revista Anfibia, Liliana Hendel y el Departamento de Inclusión e Igualdad del Club Atlético Boca Juniors.