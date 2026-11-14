Carlos Rottemberg presenta once obras para la temporada teatral de Mar del Plata 2027

Buenos Aires, 14 de noviembre (NA) -- El empresario teatral Carlos Rottemberg dio a conocer la cartelera que presentará en Mar del Plata durante el verano 2027, la cual incluye once obras distribuidas en seis teatros, con la participación de reconocidas figuras como Adrián Suar, Florencia Peña, Soledad Villamil, Mauricio Dayub y Leticia Brédice.

La presentación tuvo lugar en Buenos Aires y marca el inicio de la temporada número 49 de Rottemberg en la ciudad costera, que se desarrollará bajo el lema "Contracorriente", aludiendo a la posible influencia del fenómeno de El Niño en la actividad turística durante el verano.

"Si el clima estuviese enrarecido, quienes trabajamos en lugares cerrados tenemos que ofrecer más servicios, y no menos", afirmó el productor, quien enfatizó que la actividad teatral es crucial en la oferta cultural de Mar del Plata y genera empleo para diversos sectores.

El proceso de creación de la cartelera había suscitado inquietudes previamente, dado que Rottemberg había mencionado que las negociaciones avanzaban más lentamente que en años anteriores y, hacia septiembre, contaba con una cantidad limitada de espectáculos confirmados.

No obstante, el empresario subrayó que la situación mejoró y que logró armar una programación más diversa. "Decir la verdad garpa", resumió, al recordar que su planteo público ayudó a que varios artistas y productores se unieran a la temporada.

Uno de los anuncios más destacados fue la continuación del programa "Precios amigables", que por cuarto año consecutivo ofrecerá un sector de plateas a $48.000 en todas las funciones, todos los días y con cualquier medio de pago, hasta el final de la temporada.

Rottemberg explicó que este valor busca facilitar el acceso del público a los espectáculos, aunque reconoció que puede ser elevado para algunos espectadores, aunque se mantendrá por debajo de los precios comunes en Buenos Aires. Además, indicó que su sostenimiento dependerá de los acuerdos entre artistas, productores y equipos técnicos.

Entre las obras más relevantes se encuentra "Las hijas", una comedia de Ariadna Asturzzi, dirigida por Adrián Suar y protagonizada por Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, que se estrenará en el Teatro Atlas el 1 de enero.

Otra de las novedades será "Sottovoce", con Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, que se presentará en el Teatro Mar del Plata durante las últimas semanas de la temporada. Esta obra tendrá funciones el 26, 27 y 28 de febrero, así como el 5, 6 y 7 de marzo, antes de regresar a Buenos Aires.

La cartelera también incluirá "La función que sale mal", con Diego Reinhold, Héctor Díaz, Fredy Villarreal y Dan Breitman, entre otros, en el Teatro Neptuno; "Misery", con Julia Calvo y Juan Gil Navarro, en el América; y "Viuda e hijas", con Nora Cárpena, María Valenzuela, Paula Morales y la incorporación de Leticia Brédice, en el Lido.

Asimismo, Felipe Colombo y Julieta Savioli protagonizarán "Regla de 3 simple", una comedia romántica escrita y dirigida por Hernán Krasutzky, que será el único estreno nacional de la programación de la compañía para el verano.

El público también podrá disfrutar de "La llamada", un musical que reunirá a Momi Giardina, Flor Jazmín Peña, Leticia Siciliani, Juli Castro y César "Banana" Pueyrredón, en el Teatro Mar del Plata.

Por su parte, Mauricio Dayub regresará al Teatro Bristol con "El equilibrista" y "El amateur", esta última junto a Gustavo Luppi, en lo que se anunció como su despedida definitiva de ambas obras en la ciudad. En la misma sala, Natalie Pérez presentará "Las cosas maravillosas", dirigida por Mey Scápola, mientras que el actor español Luis Zahera hará su debut en Mar del Plata con su espectáculo de humor "Chungo".

La programación se llevará a cabo en los teatros América, Atlas, Bristol, Lido, Neptuno y Mar del Plata, ofreciendo una variedad de comedias, dramas, musicales y espectáculos unipersonales desde finales de diciembre y a lo largo del verano.

Durante la presentación, Rottemberg también destacó que la oferta de su empresa forma parte de la actividad teatral de la ciudad, que alberga distintos circuitos que presentan cerca de 300 títulos durante la temporada estival.

En este contexto, defendió la permanencia de Mar del Plata como un importante centro teatral y subrayó el impacto laboral que genera la actividad, que trasciende a los artistas y abarca a técnicos, productores, trabajadores de sala y otros sectores vinculados a cada espectáculo.