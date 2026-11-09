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De Pampita a Flor de la V: los famosos que participaron de la misa de León XIV en Palermo

Yanina Latorre y Felipe Fort también compartieron imágenes de la celebración en el Monumento de los Españoles. Soledad y Natalia Pastorutti cantaron ante los fieles, mientras que Abel Pintos se presentó en Claypole.

09/11/2026 | 15:27Redacción Cadena 3

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Pampita fue una de las famosas que fue a ver al Papa.

FOTO: Pampita fue una de las famosas que fue a ver al Papa.

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Pampita, Flor de la V, Yanina Latorre y Felipe Fort estuvieron entre las figuras que asistieron este lunes a la primera misa del papa León XIV en la Argentina, celebrada en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. A través de sus redes sociales, compartieron imágenes y mensajes sobre su participación en la ceremonia.

Pampita publicó una selfie en sus historias de Instagram, mientras que Felipe Fort mostró una fotografía tomada durante su llegada al lugar. Yanina Latorre también difundió una imagen y expresó su entusiasmo con una breve frase: "Estoy feliz".

Flor de la V, en tanto, destacó la posibilidad de vivir la celebración acompañada por sus seres queridos. "Un día inolvidable junto a mi familia", escribió en su cuenta de X.

La conductora describió "la emoción de participar de la misa del papa León XIV y compartir un momento tan especial con las personas que más amo". Y agregó: "Un recuerdo que nos acompañará para siempre".

La jornada en Palermo incluyó una presentación musical previa a la misa. Soledad Pastorutti y su hermana Natalia ofrecieron un repertorio centrado en canciones religiosas ante los fieles que aguardaban el inicio de la celebración.

Durante su actuación, la cantante de Arequito alentó al público desde el escenario y lució uno de sus característicos ponchos, esta vez con los colores de la bandera argentina.

La música también formó parte de la visita que el Pontífice realizó más temprano al Cottolengo Don Orione de Claypole, donde escuchó testimonios de residentes y la interpretación de "La llave", a cargo de Abel Pintos.

El artista cantó acompañado por coristas y guitarristas. Luego de la presentación y de los relatos de quienes viven en la institución, León XIV incluyó un agradecimiento durante su discurso: "Gracias por la música".

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Lectura rápida

¿Quiénes asistieron a la misa del papa León XIV en Argentina? Pampita, Flor de la V, Yanina Latorre y Felipe Fort fueron algunas de las figuras presentes.

¿Dónde se celebró la misa? La misa se celebró en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

¿Qué expresaron los asistentes en redes sociales? Compartieron imágenes y mensajes de entusiasmo sobre su participación, como la frase de Yanina Latorre: "Estoy feliz".

¿Quiénes realizaron la presentación musical previa a la misa? Soledad Pastorutti y su hermana Natalia ofrecieron un repertorio de canciones religiosas.

¿Qué hizo el papa León XIV antes de la misa? Realizó una visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, donde escuchó testimonios y disfrutó de la música de Abel Pintos.

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