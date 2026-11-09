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Adelantaron los cortes hacia FAdeA por la llegada de fieles para la visita del Papa

La restricción comenzó antes de las 9 de este lunes y estaba prevista para el mediodía. Quienes se acerquen al acceso norte deben dejar el auto y seguir a pie. El tránsito hacia el centro continúa habilitado.

09/11/2026 | 10:03Redacción Cadena 3

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Fieles llegaron de Tucumán a Fadea para ver al Papa. (Foto: captura de video)

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El corte de tránsito para acceder al sector norte del predio de FAdeA, en Córdoba, comenzó este lunes minutos antes de las 9, más de tres horas antes de lo previsto. La medida se adelantó por la cantidad de personas que llegaron desde temprano para esperar la visita del papa León XIV, prevista para este martes 10 de noviembre.

La restricción se aplica en la esquina de avenida Fuerza Aérea Argentina y Aviador Silvio Pettirossi, sobre el recorrido hacia el ingreso norte. El corte afecta a los vehículos que se dirigen hacia FAdeA, mientras que la circulación en sentido al centro permanece habilitada.

Quienes lleguen en auto deben estacionar en alguno de los sectores habilitados o bolsones cercanos y continuar a pie hacia la zona del acceso. Al momento del informe, esa era la única alternativa para acercarse por ese sector.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Desde la Municipalidad de Córdoba explicaron a Cadena 3 que el operativo contemplaba la posibilidad de anticipar la interrupción del tránsito si la concurrencia lo hacía necesario. Si bien el horario anunciado era el mediodía, la presencia de numerosos fieles desde las primeras horas llevó a adelantar la medida.

Las personas comenzaron a ubicarse en las inmediaciones para esperar la apertura de las puertas del predio, prevista para las 18 de este lunes, en la antesala de la llegada del Pontífice.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Lucía González.

Lectura rápida

¿Qué medida se tomó en Córdoba? Se cortó el tránsito para acceder al sector norte del predio de FAdeA.

¿Quién visitará el predio? El papa León XIV visitará el predio el martes 10 de noviembre.

¿Cuándo comenzó el corte de tránsito? El corte comenzó este lunes minutos antes de las 9.

¿Dónde se aplica la restricción? En la esquina de avenida Fuerza Aérea Argentina y Aviador Silvio Pettirossi.

¿Por qué se adelantó el corte de tránsito? Se adelantó por la gran cantidad de personas que llegaron temprano para esperar al Pontífice.

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