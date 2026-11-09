Adelantaron los cortes hacia FAdeA por la llegada de fieles para la visita del Papa

FOTO: Fieles llegaron de Tucumán a Fadea para ver al Papa. (Foto: captura de video)

El corte de tránsito para acceder al sector norte del predio de FAdeA, en Córdoba, comenzó este lunes minutos antes de las 9, más de tres horas antes de lo previsto. La medida se adelantó por la cantidad de personas que llegaron desde temprano para esperar la visita del papa León XIV, prevista para este martes 10 de noviembre.

La restricción se aplica en la esquina de avenida Fuerza Aérea Argentina y Aviador Silvio Pettirossi, sobre el recorrido hacia el ingreso norte. El corte afecta a los vehículos que se dirigen hacia FAdeA, mientras que la circulación en sentido al centro permanece habilitada.

Quienes lleguen en auto deben estacionar en alguno de los sectores habilitados o bolsones cercanos y continuar a pie hacia la zona del acceso. Al momento del informe, esa era la única alternativa para acercarse por ese sector.

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Desde la Municipalidad de Córdoba explicaron a Cadena 3 que el operativo contemplaba la posibilidad de anticipar la interrupción del tránsito si la concurrencia lo hacía necesario. Si bien el horario anunciado era el mediodía, la presencia de numerosos fieles desde las primeras horas llevó a adelantar la medida.

Las personas comenzaron a ubicarse en las inmediaciones para esperar la apertura de las puertas del predio, prevista para las 18 de este lunes, en la antesala de la llegada del Pontífice.

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Informe de Lucía González.