Celebridades argentinas se congregan para ver al papa León XIV en Buenos Aires

Buenos Aires, 9 noviembre (NA) -- La llegada del papa León XIV a la Argentina generó gran expectativa entre millones de fieles, quienes desde temprano se acercaron a diferentes puntos de la ciudad para tener la oportunidad de verlo. Entre ellos, destacaron varias figuras del espectáculo argentino que, al igual que otros devotos, no quisieron perderse este evento tan significativo.

El Papa arribó al país alrededor de las 16:30 al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei. Posteriormente, realizó un homenaje en el Monumento a San Martín y mantuvo reuniones oficiales en la Casa Rosada y el Palacio Libertad.

Entre las celebridades presentes, se destacó la figura de Pampita, quien fue una de las primeras en dirigirse al Aeroparque con sus amigas para presenciar la llegada del Sumo Pontífice. La modelo logró acercarse y compartir su experiencia a través de sus redes sociales. En una historia, publicó: "Señales. Viendo llegar al Papa". Además, se mostró entusiasmada por la misa programada para la mañana siguiente en el Monumento a los Españoles.

La conductora Yanina Latorre y la panelista Analía Franchín también fueron vistas en el Monumento a los Españoles, donde se preparaban para la misa. Latorre compartió su experiencia en redes, comentando: "A las 11:30 empieza la misa. Bueno, tenemos dos horas y media para tomar café. No hubo tráfico, perfecta la entrada...". La conductora se mostró contenta por la invitación y la buena organización del evento.

Por su parte, Vicky Xipolitakis, quien había expresado su emoción por la visita del Papa, participó en un móvil en vivo desde la Plaza San Martín. En ese momento, pudo ver al Papa pasar en su auto y no dudó en gritar: "¡Papá León, te queremos un montón!". En su posteo, escribió: "Que gran bendición ??Papa León XIV". Esta es la segunda vez que la modelo se encuentra con un Sumo Pontífice, ya que en 2015 tuvo un encuentro con el papa Francisco.