El papa León XIV se emocionó al recordar a Francisco durante la misa: "Nuestro amado"
Durante la celebración en Palermo, el Pontífice citó a su antecesor para destacar la oración y la fe compartida en los hogares. También rechazó que la familia cristiana esté superada y la definió como un pilar.
09/11/2026 | 13:20Redacción Cadena 3
FOTO: El papa León XIV ofició su primera misa en Argentina. (Foto: NA/AP)
El papa León XIV recordó a Francisco durante su primera misa en la Argentina y retomó sus palabras sobre el papel de la familia en la transmisión de la fe. Ante la multitud reunida en el Monumento de los Españoles, en Palermo, se refirió a su antecesor como "nuestro amado Papa Francisco" y destacó su vínculo con Buenos Aires.
La mención se produjo cuando León XIV afirmó que "la familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo". Para desarrollar esa idea, recurrió al mensaje del pontífice argentino.
"Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión", señaló, en referencia a quien fue arzobispo de Buenos Aires.
A continuación, citó sus palabras: "La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu".
La referencia a Francisco formó parte de un mensaje en el que León XIV defendió la vigencia de la familia cristiana frente a las dificultades actuales.
"No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época", sostuvo.
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Histórica visita. En su primera misa en el país, León XIV alertó por el empleo precario, la violencia y las adicciones
Ante casi dos millones de fieles en Palermo, el Pontífice defendió a la familia cristiana como un pilar frente a las dificultades actuales. También recordó a Francisco y transmitió un mensaje de esperanza a los hogares.
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Durante la homilía, el Papa también enumeró situaciones que afectan a los hogares: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica y las separaciones dolorosas.
En ese contexto, advirtió sobre "las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares" y transmitió un mensaje de esperanza a quienes atraviesan esas crisis.
"En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer", expresó.
La celebración en Palermo reunió a casi dos millones de fieles. Antes de encabezar la misa, León XIV visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole, en la zona sur del conurbano bonaerense.
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Un momento de fe y comunidad. El Papa León XIV visitó el Cottolengo Don Orione: una jornada de fe y emoción en Claypole
Miles de personas se hicieron presentes en las inmediaciones para ver al Sumo Pontífice en un momento histórico.
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Lectura rápida
¿Quién recordó a Francisco durante la misa? El papa León XIV recordó a Francisco durante su primera misa en la Argentina.
¿Dónde se llevó a cabo la misa? La misa se llevó a cabo en el Monumento de los Españoles, en Palermo.
¿Qué destacó León XIV sobre la familia? León XIV destacó que "la familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo".
¿Qué mensaje transmitió León XIV sobre las dificultades familiares? Defendió la vigencia de la familia cristiana y advirtió sobre las precariedades de la época.
¿Cuántos fieles asistieron a la celebración? La celebración en Palermo reunió a casi dos millones de fieles.