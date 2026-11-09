El papa León XIV se emocionó al recordar a Francisco durante la misa: "Nuestro amado"

El papa León XIV recordó a Francisco durante su primera misa en la Argentina y retomó sus palabras sobre el papel de la familia en la transmisión de la fe. Ante la multitud reunida en el Monumento de los Españoles, en Palermo, se refirió a su antecesor como "nuestro amado Papa Francisco" y destacó su vínculo con Buenos Aires.

La mención se produjo cuando León XIV afirmó que "la familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo". Para desarrollar esa idea, recurrió al mensaje del pontífice argentino.

"Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión", señaló, en referencia a quien fue arzobispo de Buenos Aires.

A continuación, citó sus palabras: "La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu".

La referencia a Francisco formó parte de un mensaje en el que León XIV defendió la vigencia de la familia cristiana frente a las dificultades actuales.

"No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época", sostuvo.

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Durante la homilía, el Papa también enumeró situaciones que afectan a los hogares: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica y las separaciones dolorosas.

En ese contexto, advirtió sobre "las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares" y transmitió un mensaje de esperanza a quienes atraviesan esas crisis.

"En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer", expresó.

La celebración en Palermo reunió a casi dos millones de fieles. Antes de encabezar la misa, León XIV visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole, en la zona sur del conurbano bonaerense.

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