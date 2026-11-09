El papa León XIV en Córdoba: cómo son los cortes de tránsito, el transporte y las rutas peregrinas

Ante la llegada del papa León XIV a Córdoba, las autoridades anunciaron modificaciones en el esquema de cortes vehiculares y detallaron los servicios especiales de transporte habilitados para facilitar el desplazamiento de los fieles.

Cortes programados para este lunes

A partir del mediodía se activó el corte vehicular en la zona de FAdeA. Queda restringida la Ruta 20, desde el ala hasta Camino Malagueño, y el área del Tropezón hasta FAdeA, con acceso únicamente peatonal, a excepción de los que quieren estacionar para ir al evento.

“Los bolsones de estacionamiento están disponibles; está llegando la gente. Está cortado para la circulación de quien quiera usar la Circunvalación para otra cosa, pero para quien quiera estacionar para los bolsones se indica. Hay gente que hizo cola desde temprano para el portón norte. Hay mucho lugar para que pueda llegar y estacionar la familia”, precisó a Cadena 3 el secretario de Gobierno, Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba, Rodrigo Fernández.

Desde las 12 también se cortaron las vías C45, Tropezón, Armada Argentina y Circunvalación y Fuerza Aérea. Solo podrán ingresar vehículos y colectivos de quienes se dirijan a los bolsones de estacionamiento, desde la pasarela de Villa Unión hasta Armada Argentina y Circunvalación.

A las 20 se sumará el corte por avenida Colón hasta San Martín, Vélez Sarsfield, 27 de Abril (desde General Paz hasta Plaza San Martín) e Yrigoyen.

“Hay mucho movimiento en la zona de Fadea. El papa llegará al aeropuerto y pasará por la avenida La Voz del Interior, y recorrerá por ahí, Circunvalación, Fadea. Después de la misa, irá por el tropezón y se subirá al papamóvil en la jefatura, donde estará a seis metros de la gente, que lo podrá ver en todo el recorrido hasta llegar al Arzobispado. De allí, volverá por Yrigoyen y tomará 27 de abril en contramano hasta llegar a la Catedral, que es un evento para integrantes de la iglesia y en el que la gente no podrá estar, pero lo podrán ver en los recorridos previos", precisó el funcionario.

Restricciones de este martes

El corte en el cuadrante céntrico se activará desde las 7 (y no desde las 6, como se había informado inicialmente). Afectará el cuadrante comprendido por las arterias Humberto Primo, Chacabuco, Pueyrredón y Cañada. Se permitirá el ingreso peatonal al centro, pero no se podrá acceder a la Plaza San Martín, donde permanecerán unos 3.000 religiosos a la espera del pontífice en un acontecimiento exclusivo para el clero.

En todos los sectores con restricción vehicular se habilitará la circulación a pie.

Transporte

Servicios especiales de transporte: Habrá 300 colectivos especiales: 150 en zona sur y 150 en zona norte.

Zona sur: nodo Arenales hasta Manantiales.

Zona norte: nodo de la estación Rodríguez del Busto.

Las salidas de colectivos operan desde las 17 de hoy hasta las 5.30 de este martes, con destino a AutoCity.

Además, desde los mismos nodos funcionará un servicio especial de taxis que replicará el recorrido de los colectivos, a un costo de 10.000 pesos por tramo. Las unidades contarán con un sticker identificatorio.

Las rutas peregrinas

El operativo contempla distintas alternativas para que los fieles puedan llegar a FAdeA. La organización diseñó tres grandes corredores o rutas peregrinas: norte, centro y sur.

Quienes lleguen desde la zona norte podrán utilizar el corredor de Mujer Urbana y los sectores cercanos a Circunvalación. Desde el centro se podrá avanzar por la Ruta 20, mientras que desde la zona sur se habilitó un recorrido por colectora y avenida La Donosa.

Entrevista de "Viva la Radio"