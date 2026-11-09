Consejos para mantener tu corona navideña fresca y hermosa por más tiempo

Colgar una corona fresca en la puerta puede ser un deleite visual, pero con el paso de las semanas, puede comenzar a perder su esplendor. Sin embargo, existen maneras de mantenerla fresca y saludable durante más tiempo. Aquí te presentamos algunos consejos respaldados por expertos para que tu corona navideña luzca radiante.

Según Ty Hiss, CEO y cofundador de Fresh Sends, las coronas frescas de calidad pueden durar hasta seis semanas en exteriores y hasta cuatro semanas en interiores. "El clima frío ayuda a mantener frescas las hojas, así que una corona en una puerta de entrada sombreada en un clima fresco puede sobrevivir desde el Día de Acción de Gracias hasta Año Nuevo", explica Hiss. En cambio, el calor y el aire seco acortan la vida de la corona.

Para maximizar la duración de tus coronas navideñas, considera los siguientes consejos:

1. Elige materiales resistentes. Las variedades de abeto noble y abeto de Fraser son las que mejor retienen sus agujas, siendo por ello las más utilizadas en coronas clásicas. Además, Hiss sugiere el uso de cedro, enebro, boj y magnolia, que también se mantienen en buen estado. Los acentos secos como los cítricos y las bayas preservadas no se marchitan, ofreciendo opciones duraderas con un toque festivo.

2. Evita zonas calurosas. Si decides colocar tu corona en el interior, es recomendable mantenerla alejada de la chimenea o los respiraderos de calefacción, ya que esto podría hacer que se seque rápidamente. Al aire libre, evita la luz solar directa, especialmente en las horas de la tarde, y considera retirarla durante ese tiempo si es posible.

3. Hidrata antes de exhibir. Las coníferas sorprendentemente absorben agua a través de sus tallos y agujas, por lo que iniciar con una corona completamente hidratada es clave. Hiss recomienda sumergir toda la corona en agua fría durante unas horas o incluso toda la noche, y luego dejarla escurrir. "Después de eso, si continúas rociando el reverso cada pocos días, extenderás su vida útil", añade.

4. Utiliza spray anti-marchitamiento. Este producto existe y se llama spray anti-transpirante (como Wilt-Pruf, una marca común). Crea una fina capa transparente sobre las hojas que ralentiza la pérdida de humedad. "Aplícalo después de que la corona esté hidratada y se haya secado para potencialmente agregar semanas a su vida", concluye Hiss.