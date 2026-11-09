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Cuánto cobrarán los policías afectados al operativo de seguridad por la visita del papa a Córdoba

La Jefatura de Policía confirmó que los efectivos convocados durante sus días de franco recibirán un suplemento adicional por 12 horas de servicio.

09/11/2026 | 13:13Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Los efectivos policiales afectados al operativo estando de franco recibirán un adicional.

FOTO: Los efectivos policiales afectados al operativo estando de franco recibirán un adicional.

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La Policía de Córdoba confirmó que los efectivos convocados para trabajar en el operativo especial de seguridad por la visita del papa León XIV recibirán un pago adicional.

Según informó la Jefatura de Policía, el suplemento corresponde a un servicio adicional de 12 horas y alcanzará al personal que, encontrándose en su día de franco, fue designado para cubrir las actividades previstas durante la histórica visita del Sumo Pontífice a la ciudad.

La suma establecida, según se detalló, es de $145.960,80.

La medida busca compensar a los agentes que debieron incorporarse al dispositivo de seguridad fuera de sus jornadas habituales de trabajo.

Analizan otras compensaciones para los efectivos

A través de un comunicado, la fuerza también informó que se encuentran en evaluación otras medidas compensatorias destinadas al personal afectado al operativo.

Esas disposiciones serán comunicadas oportunamente, una vez que se definan los alcances y las condiciones de aplicación.

El dispositivo de seguridad contempla un importante despliegue de efectivos provinciales y federales para garantizar la protección de los asistentes y el desarrollo de las actividades previstas durante la visita de León XIV a Córdoba.

Lectura rápida

¿Qué pago recibirán los efectivos de la Policía de Córdoba? Recibirán un pago adicional por un servicio de 12 horas durante la visita del papa León XIV.

¿Quién confirmó el pago adicional? La confirmación fue realizada por la Policía de Córdoba.

¿Cuánto será el pago adicional? La suma establecida es de $145.960,80.

¿Qué medidas están evaluando las autoridades? Están evaluando otras medidas compensatorias para el personal afectado al operativo.

¿Qué garantiza el dispositivo de seguridad? Garantiza la protección de los asistentes y el desarrollo de las actividades durante la visita de León XIV a Córdoba.

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