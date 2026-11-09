Pampita vive la llegada del papa León XIV con gran emoción desde el Monumento a los Españoles

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- La llegada del papa León XIV ha generado un gran revuelo en la Ciudad, donde miles de fieles se congregan en diversos puntos para intentar verlo de cerca. Entre ellos, la reconocida modelo Carolina "Pampita" Ardohain se encuentra en el Monumento a los Españoles, lista para asistir a la misa que el Sumo Pontífice celebrará a las 11:30.

En declaraciones a la prensa, Pampita expresó su entusiasmo por estar presente en este evento tan significativo. Desde temprano, se ubicó en el lugar para asegurarse una vista privilegiada del líder de la Iglesia. A través de sus redes sociales, compartió una historia desde el Monumento alrededor de las 7:30 de la mañana.

Ya en el lugar y acompañada por una amiga, la modelo se prepara para vivir el encuentro con el papa, mientras se lleva a cabo la misa en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. La emoción de la modelo es palpable, y su presencia ha atraído la atención de los medios.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Pampita fue una de las primeras personas en tener un encuentro cercano con el papa León XIV al llegar al país el domingo por la tarde. En sus historias de Instagram, publicó: "Siempre señales", junto a imágenes del momento.

Además, la modelo ha compartido fotografías de la llegada del Papa, capturadas con su celular, mostrando su entusiasmo por ser parte de este histórico acontecimiento.