Pampita vive la llegada del papa León XIV con gran emoción desde el Monumento a los Españoles
Desde temprano, la modelo Pampita se encuentra en el Monumento a los Españoles, lista para presenciar la misa del papa León XIV y compartir su experiencia con sus seguidores.
FOTO: Pampita. Foto: Agencia NA (Instagram)
Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- La llegada del papa León XIV ha generado un gran revuelo en la Ciudad, donde miles de fieles se congregan en diversos puntos para intentar verlo de cerca. Entre ellos, la reconocida modelo Carolina "Pampita" Ardohain se encuentra en el Monumento a los Españoles, lista para asistir a la misa que el Sumo Pontífice celebrará a las 11:30.
En declaraciones a la prensa, Pampita expresó su entusiasmo por estar presente en este evento tan significativo. Desde temprano, se ubicó en el lugar para asegurarse una vista privilegiada del líder de la Iglesia. A través de sus redes sociales, compartió una historia desde el Monumento alrededor de las 7:30 de la mañana.
Ya en el lugar y acompañada por una amiga, la modelo se prepara para vivir el encuentro con el papa, mientras se lleva a cabo la misa en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. La emoción de la modelo es palpable, y su presencia ha atraído la atención de los medios.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Pampita fue una de las primeras personas en tener un encuentro cercano con el papa León XIV al llegar al país el domingo por la tarde. En sus historias de Instagram, publicó: "Siempre señales", junto a imágenes del momento.
Además, la modelo ha compartido fotografías de la llegada del Papa, capturadas con su celular, mostrando su entusiasmo por ser parte de este histórico acontecimiento.
Lectura rápida
¿Qué evento está presenciando Pampita?
La modelo está presente en la llegada y misa del papa León XIV en Buenos Aires.
¿Dónde se encuentra Pampita?
Está en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires.
¿Cuándo es la misa del Papa?
La misa del papa León XIV está programada para las 11:30.
¿Qué compartió Pampita en redes sociales?
Compartió historias en Instagram mostrando su emoción y momentos de la llegada del Papa.
¿Con quién está Pampita en el evento?
Se encuentra acompañada por una amiga en el Monumento a los Españoles.
[Fuente: Noticias Argentinas]