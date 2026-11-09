Casi 300 fieles recibieron atención médica durante la misa del papa León XIV en Palermo
275 pacientes fueron asistidos en el lugar, mientras que se derivaron 5 personas al Hospital Rivadavia, 6 al Pirovano, 3 al Militar Central y 1 al Ramos Mejía.
FOTO: Casi 300 fieles recibieron atención médica durante la misa del papa León XIV en Palermo
Cerca de 290 feligreses recibieron atención del SAME durante la misa que el papa León XIV celebró en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo. En total, se registraron 15 traslados.
Según información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, 275 pacientes fueron atendidos en el lugar, mientras que se derivaron 5 personas al Hospital Rivadavia, 6 al Pirovano, 3 al Militar Central y 1 al Ramos Mejía.
El SAME detalló que entre los atendidos se encontraban 207 mujeres y 83 hombres, además de que el personal de salud brindó asistencia a 15 menores.
Lectura rápida
¿Cuántas personas recibieron asistencia?
Unos 290 feligreses recibieron atención del SAME durante la misa.
¿Dónde tuvo lugar el evento?
La misa se realizó en el Monumento de los Españoles, en Palermo.
¿Cuántos traslados se realizaron?
Se llevaron a cabo 15 traslados a diferentes hospitales.
¿Qué hospitales recibieron pacientes?
Los pacientes fueron derivados a los hospitales Rivadavia, Pirovano, Militar Central y Ramos Mejía.
¿Cuántas mujeres y hombres fueron atendidos?
Se atendieron 207 mujeres y 83 hombres, incluyendo 15 menores.
[Fuente: Noticias Argentinas]