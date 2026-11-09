FOTO: Casi 300 fieles recibieron atención médica durante la misa del papa León XIV en Palermo

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Cerca de 290 feligreses recibieron atención del SAME durante la misa que el papa León XIV celebró en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo. En total, se registraron 15 traslados.

Según información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, 275 pacientes fueron atendidos en el lugar, mientras que se derivaron 5 personas al Hospital Rivadavia, 6 al Pirovano, 3 al Militar Central y 1 al Ramos Mejía.

El SAME detalló que entre los atendidos se encontraban 207 mujeres y 83 hombres, además de que el personal de salud brindó asistencia a 15 menores.