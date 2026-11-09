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Franco Colapinto regresa a la Fórmula 1 en Las Vegas tras seis carreras sin puntos

El piloto argentino viene de quedar decimotercero en el GP de Brasil y acumula seis fechas sin sumar puntos.

09/11/2026 | 09:08Redacción Cadena 3

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Colapinto dirá presente en Las Vegas.

FOTO: Colapinto dirá presente en Las Vegas.

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Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se prepara para su próximo desafío en el Gran Premio de Las Vegas, donde espera revertir su actual situación en la Fórmula 1, ya que acumula seis carreras sin sumar puntos.

La serie de resultados negativos para Colapinto se inició en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde un incidente causó un triple abandono, incluido el suyo. Desde entonces, no ha logrado puntos en las competencias de Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

El argentino competirá en el GP de Las Vegas entre el 19 y el 22 de noviembre. Este evento se llevará a cabo en el Circuito Callejero de Las Vegas, que cuenta con 17 curvas y una longitud de 6,201 kilómetros.

Esta será la tercera participación de Colapinto en este Gran Premio, habiendo estado presente en las ediciones de 2024 y 2025, donde no logró sumar puntos. En 2024, vivió uno de sus momentos más difíciles al sufrir un fuerte choque durante la clasificación mientras intentaba ingresar a la Q3. En la edición pasada, finalizó decimoquinto entre los 15 pilotos que completaron la carrera.

La actividad en el GP de Las Vegas comenzará el jueves 19 con la primera práctica libre a las 21:30, seguida por una segunda sesión a la una de la madrugada del viernes. Ese mismo día, se llevará a cabo la tercera sesión de entrenamientos, a las 21:30, y la clasificación será a la una de la madrugada del sábado.

Finalmente, la carrera está programada para el domingo a la una de la madrugada.

Lectura rápida

¿Cuándo es el próximo Gran Premio de Colapinto?
El Gran Premio de Las Vegas se llevará a cabo entre el 19 y el 22 de noviembre.

¿Cuál es la situación actual de Colapinto?
Colapinto acumula seis carreras sin sumar puntos en la Fórmula 1.

¿Dónde se disputará la próxima carrera?
La carrera se disputará en el Circuito Callejero de Las Vegas.

¿Qué ha ocurrido en ediciones anteriores en Las Vegas?
Colapinto no ha logrado sumar puntos en sus dos participaciones anteriores en Las Vegas.

¿Cuándo comenzará la actividad del GP de Las Vegas?
La actividad comenzará el jueves 19 de noviembre con la primera práctica libre a las 21:30.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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