El riesgo país baja a 911 puntos y las acciones argentinas suben hasta 3,4% en Wall Street

FOTO: Baja el riesgo país en medio del feriado local por la visita del Papa.

El riesgo país bajaba este lunes a 911 puntos, en una jornada de mejoras para los bonos y las acciones argentinas que cotizan en el exterior. La actividad financiera local permanecía suspendida por el feriado dispuesto por la visita del papa León XIV.

El indicador elaborado por JP Morgan retrocedía 28 unidades frente al cierre anterior, acompañado por subas de hasta 1% en los títulos de deuda argentinos en los mercados internacionales.

La recuperación, sin embargo, no despejaba las inquietudes de los inversores sobre la capacidad del Gobierno para reunir los dólares necesarios para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

En Wall Street, las acciones argentinas también registraban avances. Entre las mayores subas se destacaban Ternium, con 3,4%, y Loma Negra, con 2,5%.

En la Argentina, el feriado mantenía sin operaciones a los mercados bursátiles y a la Caja de Valores. Tampoco había actividad cambiaria en los segmentos del dólar oficial y los financieros.

El petróleo también mostraba un fuerte movimiento en el comienzo de la semana. El barril de Brent, referencia internacional, perdía casi 5% y cotizaba alrededor de los US$93, su menor nivel en dos meses.

La caída se producía después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considerara "muy improbable" que se concretaran nuevos ataques contra Irán.

La evolución del crudo es relevante para la Argentina por el peso creciente de las exportaciones de hidrocarburos, en particular las provenientes de Vaca Muerta.