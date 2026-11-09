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El rating de la llegada del papa León XIV a Argentina alcanzó un pico de 22,2 puntos en Cadena Nacional

La llegada del papa León XIV a la Argentina fue un evento altamente seguido, logrando 22.2 puntos de rating en la Cadena Nacional. La transmisión incluyó un discurso destacado del presidente Javier Milei.

09/11/2026 | 09:53Redacción Cadena 3

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Papa León XIV en Cadena Nacional.

FOTO: Papa León XIV en Cadena Nacional.

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Buenos Aires, 9 noviembre (NA) -- La llegada del papa León XIV a la Argentina fue un evento de gran relevancia, especialmente por el recibimiento que le brindó el presidente Javier Milei en el Palacio Libertad. La ceremonia fue transmitida en Cadena Nacional por todos los canales de aire, generando un notable interés entre los televidentes y logrando un pico de rating durante su emisión.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, la Cadena Nacional se inició a las 18:40 con un sólido piso de 18,5 puntos de rating, que representa la suma de todos los canales que participaron en la transmisión. A medida que avanzaba el evento, el rating continuó en ascenso.

Durante el discurso del presidente, el rating aumentó de 19,3 a 20 puntos, reflejando el interés del público en el mensaje del mandatario. En su intervención, Milei destacó la figura del papa argentino Jorge Bergoglio, al que se refirió como "el argentino más importante de la historia".

Previo al discurso del Sumo Pontífice, a las 19:12, el rating alcanzó un notable 21,4 puntos. Esta cifra demuestra el impacto que tuvo el evento en la audiencia nacional.

Con la llegada de las palabras del papa León, la transmisión oficial y la suma de los canales de noticias elevaron el rating a los 22,2 puntos, consolidando el evento como uno de los más vistos del día.

En su discurso, el papa León hizo un llamado a "reconocer al que piensa distinto" y destacó la importancia del "cuidado de la palabra" en la vida pública. También abogó por poner el foco en la educación y las universidades, temas de gran relevancia en la actualidad.

Además, en un mensaje a los fieles, el Sumo Pontífice recordó a Francisco y enfatizó que "la economía debe estar al servicio de la persona", un concepto que resuena fuertemente en el contexto social y económico del país.

Lectura rápida

¿Qué evento se transmitió en Cadena Nacional?
La llegada del papa León XIV a la Argentina y su recibimiento por el presidente Javier Milei.

¿Qué rating alcanzó la transmisión?
La transmisión logró un pico de 22,2 puntos de rating.

¿Quién fue el presidente que recibió al papa?
El presidente que recibió al papa fue Javier Milei.

¿Qué destacó el papa en su discurso?
El papa León destacó la importancia de reconocer a quienes piensan distinto y el cuidado de la palabra.

¿A qué figura argentina se refirió Milei?
Milei se refirió al papa argentino Jorge Bergoglio como "el argentino más importante de la historia".

[Fuente: Noticias Argentinas]

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