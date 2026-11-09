Ilse Aigner, candidata a la presidencia de Alemania, propuesta por Friedrich Merz

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- El canciller alemán y líder del partido democristiano CDU, Friedrich Merz, oficializó el lunes la candidatura de la presidenta del Parlamento de Baviera, Ilse Aigner, para la presidencia federal, en la elección programada para el próximo 30 de enero.

Con el apoyo de la CDU, la formación bávara CSU y el partido socialdemócrata SPD, que tienen mayoría en la Asamblea Federal, Aigner se presenta como una candidata con amplias posibilidades. Incluso, los Verdes han mostrado simpatía hacia su postulación, lo que hace que su elección en primera vuelta se considere muy probable, según reporta el medio DW.

Si logra ser elegida, Aigner se convertirá en la primera mujer y la primera política del CSU en asumir la jefatura del Estado alemán. A pesar de que la ex canciller federal Angela Merkel fue la figura más influyente del país durante más de una década, Alemania nunca ha tenido una mujer en la presidencia.

Con formación en ingeniería electrónica, Aigner se desempeñó como ministra federal de Agricultura entre 2008 y 2013 y actualmente preside el Parlamento regional de Baviera. Es considerada una figura de consenso con reconocimiento más allá de las fronteras partidistas.

La elección se llevará a cabo el 30 de enero y, de recibir el apoyo esperado, Aigner sucederá al presidente Frank-Walter Steinmeier al finalizar su mandato el 18 de marzo de 2027.