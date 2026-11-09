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Ilse Aigner, candidata a la presidencia de Alemania, propuesta por Friedrich Merz

De resultar elegida, Aigner se convertiría en la primera mujer y la primera política del CSU en ocupar la jefatura del Estado alemán.

09/11/2026 | 14:16Redacción Cadena 3

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Ilse Aigner.

FOTO: Ilse Aigner.

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Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- El canciller alemán y líder del partido democristiano CDU, Friedrich Merz, oficializó el lunes la candidatura de la presidenta del Parlamento de Baviera, Ilse Aigner, para la presidencia federal, en la elección programada para el próximo 30 de enero.

Con el apoyo de la CDU, la formación bávara CSU y el partido socialdemócrata SPD, que tienen mayoría en la Asamblea Federal, Aigner se presenta como una candidata con amplias posibilidades. Incluso, los Verdes han mostrado simpatía hacia su postulación, lo que hace que su elección en primera vuelta se considere muy probable, según reporta el medio DW.

Si logra ser elegida, Aigner se convertirá en la primera mujer y la primera política del CSU en asumir la jefatura del Estado alemán. A pesar de que la ex canciller federal Angela Merkel fue la figura más influyente del país durante más de una década, Alemania nunca ha tenido una mujer en la presidencia.

Con formación en ingeniería electrónica, Aigner se desempeñó como ministra federal de Agricultura entre 2008 y 2013 y actualmente preside el Parlamento regional de Baviera. Es considerada una figura de consenso con reconocimiento más allá de las fronteras partidistas.

La elección se llevará a cabo el 30 de enero y, de recibir el apoyo esperado, Aigner sucederá al presidente Frank-Walter Steinmeier al finalizar su mandato el 18 de marzo de 2027.

Lectura rápida

¿Quién fue propuesta como candidata a la presidencia de Alemania?
La presidenta del Parlamento de Baviera, Ilse Aigner, fue propuesta por Friedrich Merz.

¿Cuándo se llevará a cabo la elección?
La elección está programada para el 30 de enero.

¿Qué significaría su elección?
Si es elegida, Aigner sería la primera mujer y política del CSU en ser presidenta de Alemania.

¿Qué cargos ocupó Aigner previamente?
Aigner fue ministra federal de Agricultura y actualmente preside el Parlamento regional de Baviera.

¿Quién es el presidente actual?
El actual presidente es Frank-Walter Steinmeier, cuyo mandato finaliza el 18 de marzo de 2027.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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