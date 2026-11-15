La OTAN cancela cumbre de líderes en Albania para 2027 y ajusta sus encuentros de alto nivel

FOTO: La OTAN suspende una cumbre de líderes en Albania en 2027 y reduce sus reuniones de alto nivel

BRUSELAS (AP) — La OTAN ha decidido disminuir la frecuencia de sus reuniones de alto nivel y ha suspendido la cumbre de líderes que estaba programada para llevarse a cabo en Albania el próximo año. Esta decisión se produce en un contexto de crecientes tensiones dentro de la alianza, relacionadas con el gasto en defensa, la situación en Irán y el conflicto en Ucrania.

El primer ministro albanés, Edi Rama, declaró que "aún no hay un consenso sobre cuándo se realizará la cumbre; lo que es seguro es que no será en 2027". Agregó que, de celebrarse en el futuro, tendría lugar en Tirana, la capital albanesa, en 2028.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, minimizó la importancia de la cancelación, indicando que "somos flexibles con las cumbres de la OTAN". En su opinión, "tenemos cumbres cuando son necesarias", lo que sugiere que la próxima reunión se llevará a cabo solo cuando haya motivos suficientes para ello.

Hasta hace aproximadamente una década, la OTAN organizaba cumbres cada dos años. Sin embargo, los encuentros de alto nivel han disminuido en número. Por ejemplo, los ministros de Defensa de la OTAN suelen reunirse en octubre, pero el mes pasado no se celebraron conversaciones y no hay planes para una reunión en octubre de 2027. Además, los ministros de Exteriores solo tienen programada una reunión el próximo año, en lugar de las dos habituales, en el marco de un "paquete de reorganización" que está implementando la alianza.

Desde que asumieron sus cargos, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han faltado a reuniones de la OTAN o se han retirado antes de que concluyeran. Hegseth ha utilizado las reuniones ministeriales para presionar a los aliados europeos y a Canadá respecto a sus contribuciones.

La cumbre prevista en Albania subraya los desafíos que enfrenta la alianza. Aunque Albania había sido seleccionada como anfitriona para 2025, su nombre fue eliminado de una declaración emitida durante la cumbre de julio. Algunos aliados han expresado preocupaciones sobre el bajo gasto en defensa de Albania, lo que ha llevado a la reticencia a "premiar" al país con un evento de tal envergadura. Este año, se espera que el gobierno albanés destine el 2,15% de su producto interno bruto a defensa.

La meta de la OTAN es que los 32 aliados destinen el 3,5% de su PIB a defensa básica para 2035, y el 1,5% a infraestructura relacionada con la defensa. Albania no se encuentra entre los peores infractores; países como España, Bélgica y Eslovenia presentan cifras mucho más bajas.

Organizar una cumbre conlleva enormes costos financieros y políticos. Por ejemplo, Paises Bajos necesitó un año de preparación y una inversión cercana a los 100 millones de dólares para la reunión de 2025 en La Haya. Funcionarios indicaron que la OTAN debía decidir sobre Albania para octubre para permitir la planificación necesaria para la cumbre del próximo año.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien fue el anfitrión de la gala de este año en su complejo palaciego en Ankara, llevó a cabo remodelaciones en un aeropuerto militar y movilizó un gran despliegue de seguridad, afectando considerablemente la vida en la capital. A los empleados públicos no esenciales se les concedió una semana de descanso.

"Siempre hay mucha seguridad de por medio", comentó Rutte a AP. "Es un evento costoso organizar una reunión con 32 aliados, además de los países socios del Indopacífico, como Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda."

Cuando se le preguntó si valía la pena, Rutte afirmó: "Sí". La cumbre en Turquía también fue un evento político significativo, que enfrentó complicaciones incluso antes de que Trump y sus homólogos comenzaran a trabajar.

Durante la cumbre, Trump reavivó discusiones sobre la posibilidad de adquirir Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN, lo que generó controversias en torno al propósito original de la organización, que es la defensa mutua.

Asimismo, exigió "lealtad", acusando a la OTAN de no respaldar su enfoque frente a Irán.

Las cumbres suelen ser una demostración de determinación y unidad por parte de los países miembros para disuadir a cualquier adversario que pudiera atentar contra la OTAN. Los aliados europeos están preocupados por las intenciones de Rusia.

En Ankara, Rutte dirigió una presentación de la industria de defensa para convencer al líder estadounidense sobre el compromiso de los aliados en aumentar sus gastos.

Aparte de los costos, expertos señalan que puede que ya se haya alcanzado lo suficiente por ahora. Se han establecido nuevos objetivos de gasto y capacidades militares, y en Ankara se discutió la planificación de fuerzas.

"Hay un argumento sólido para decir que, si no hay razones que justifiquen reunir a 32 líderes, entonces quizás no sea necesario celebrar la reunión", afirmó David Cattler, investigador principal del centro de estudios Center for European Policy Analysis.

"Podrían pasar dos, quizá tres años", sostuvo Cattler, ex alto funcionario de inteligencia de la OTAN. En cualquier caso, existen otras alternativas en situaciones de emergencia. La OTAN llevó a cabo su primera cumbre virtual en febrero de 2022, tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.