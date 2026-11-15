Israel lleva a cabo ataque aéreo y elimina a un alto comandante de Hamás en Gaza

FOTO: Israel dice que mató a un alto comandante de Hamás y otras noticias de Oriente Medio

Las fuerzas israelíes llevaron a cabo un ataque aéreo en el sur de Gaza, donde eliminaron a un alto comandante del grupo miliciano Hamás. La noticia fue confirmada por fuentes oficiales israelíes el domingo.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que realizó un ataque contra un sistema de radar en una base de helicópteros estadounidense en Baréin. Sin embargo, el mando militar de Estados Unidos no hizo comentarios de inmediato sobre esta afirmación.

En Yemen, las autoridades de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, reportaron que un ataque aéreo en Saná dejó como saldo a dos mujeres y dos niños heridos, responsabilizando a Arabia Saudí por el ataque, aunque sin presentar pruebas concretas.

Estas son las últimas novedades sobre la situación en Oriente Medio. La Guardia Revolucionaria de Irán alegó que atacó un sistema de radar en Baréin, según la agencia estatal de noticias IRNA. El Mando Central del ejército de Estados Unidos, que supervisa las operaciones en la región, no ofreció comentarios inmediatos. El CENTCOM había indicado previamente que interceptó dos drones iraníes dirigidos hacia Baréin y desmintió la afirmación de Irán sobre un ataque a un sistema de radar estadounidense.

El ejército de Baréin anunció que sus sistemas de defensa antiaérea lograron interceptar varios proyectiles iraníes antes de que alcanzaran sus objetivos. El Ministerio del Interior de Baréin emitió alertas a nivel nacional sobre una amenaza, sin detallar su naturaleza ni confirmar si algo había sido alcanzado.

"Irán continúa su enfoque hostil sistemático a través de sus ataques pecaminosos dirigidos contra el Reino de Baréin", manifestó el comunicado oficial.

En el ataque aéreo que resultó en la muerte de Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, comandante de la Brigada de Rafah de Hamás, se confirmó su fallecimiento por parte de un comunicado del propio grupo. Se indicó que se realizaría un funeral en su honor más tarde ese mismo día.

El ejército israelí afirmó que Abu Younis fue eliminado en un ataque posterior a la medianoche del sábado, señalando que había estado involucrado en reforzar a Hamás y en la planificación de ataques terroristas. Este ataque se suma a la muerte de su predecesor, que también fue eliminado en un ataque israelí hace dos meses.

Además, el ejército reportó haber atacado a otros milicianos de Hamás, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre estos incidentes.

Funcionarios de salud hutíes informaron que el ataque aéreo en Saná afectó un área residencial, y los heridos fueron trasladados al Hospital Muayyad para recibir atención médica. El portavoz del ministerio hutí responsabilizó a Arabia Saudí por el ataque, pero no hubo una respuesta inmediata del reino.

Un portavoz militar saudí indicó que los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron dos misiles balísticos disparados por los hutíes hacia Riad, y también derribaron dos drones en la Región Oriental saudí, que es rica en petróleo.

Este ataque aéreo en Saná y los recientes lanzamientos de misiles y drones hacia Arabia Saudí representan un incremento en las hostilidades entre los hutíes y el reino, en un contexto de reanudación de los combates en la guerra civil de Yemen tras más de cuatro años de alto el fuego.