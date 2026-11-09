Abu Dabi acoge negociaciones clave entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos

FOTO: Putin dio a conocer la delegación de Rusia para negociar en Abu Dabi.

Buenos Aires, 9 noviembre (NA) – Las negociaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Abu Dabi iniciarán el martes 10 de noviembre, aunque la representación europea aún es objeto de debate, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Mientras que diversas fuentes de Europa y de Kiev afirman que el continente estará presente en la mesa con opiniones alineadas a Ucrania, en Moscú se rechaza esta posibilidad.

Protagonismo de Trump

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su confianza en lograr un acuerdo que resuelva el conflicto. En sus declaraciones, afirmó: "Creo que esa guerra va a terminar, y va a terminar pronto. Y la única razón por la que va a terminar es gracias a mí".

Trump aseguró que Ucrania emergirá del conflicto con un estado diferente al que tenía antes de las hostilidades. "Creo que lo vamos a conseguir, y creo que va a suceder y que acabarán teniendo una Ucrania con una forma un poco diferente", añadió.

El mandatario atribuyó las dificultades para alcanzar la paz al "odio" entre el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, y el presidente ruso, Vladímir Putin. "Cuando se celebró su primera reunión, se mostró una gran falta de respeto hacia Rusia", comentó Trump, quien también manifestó que, de haber estado en el poder anteriormente, las hostilidades no habrían comenzado.

¿Qué comunicó Kiev?

Alemania y Estados Unidos comparten una postura común sobre cuatro principios esenciales para lograr una solución pacífica al conflicto, incluyendo la necesidad de que Europa participe en las negociaciones, según informes de la prensa de Kiev.

El portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, destacó en una rueda de prensa que la guerra en Ucrania debe finalizar antes de discutir el orden de seguridad europeo. Kornelius subrayó que las negociaciones deben incluir a los socios de la OTAN y a los países europeos, ya que estas cuestiones conciernen a Europa en su esencia.

Kornelius también mencionó que el canciller Friedrich Merz tuvo una conversación telefónica con Trump donde se abordaron aspectos del proceso de paz en Ucrania.

La posición de Francia

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, afirmó que Europa estará representada en las conversaciones en Abu Dabi. Barrot enfatizó que "Francia estará presente y hará que la voz de Europa sea escuchada", destacando la importancia de no dejar que otros hablen en nombre de Europa.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, Rusia y Ucrania siguen enfrentadas en cuestiones críticas, como las garantías territoriales y de seguridad, mientras continúan los enfrentamientos.

Rusia afirma lo contrario

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, confirmó que las negociaciones en Abu Dabi serán trilaterales y no incluirán a representantes europeos. Peskov destacó que hay canales de comunicación entre Estados Unidos y los europeos, pero reiteró que se trata de negociaciones trilaterales.

También habló Putin

Vladímir Putin adelantó algunos miembros de la delegación rusa que asistirá a Abu Dabi, incluyendo a Vladímir Medinski y Ígor Kostiukov. Asimismo, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, indicó que las partes discutirán temas de seguridad, desescalada y pasos hacia un acuerdo de paz.

En relación a las cuestiones de seguridad, Serguéi Lavrov, el canciller ruso, coincidió en la importancia de abordar estos temas en las consultas de Abu Dabi.