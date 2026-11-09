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Marco Rubio reafirma la sólida asociación de EE. UU. con Paraguay en llamada a Alliana

Además, agradeció la invitación para una próxima reunión y su disposición de "seguir fortaleciendo la alianza estratégica entre Paraguay y Estados Unidos".

09/11/2026 | 15:03Redacción Cadena 3

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Marco Rubio

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Buenos Aires, 9 noviembre (NA) -- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se comunicó el domingo con el presidente de Paraguay, Pedro Alliana, para felicitarlo por su toma de posesión y reafirmar el "compromiso de Estados Unidos de una asociación sólida y duradera con el pueblo paraguayo", según expresó en un comunicado.

Por su parte, Alliana declaró en la red X que recibió una llamada de Marco Rubio con quien conversó sobre las "excelentes relaciones entre nuestros países" y reafirmaron el compromiso de "seguir trabajando juntos en seguridad, tecnología, comercio, inversiones y desarrollo".

Además, agradeció la invitación para una próxima reunión y su disposición de "seguir fortaleciendo la alianza estratégica entre Paraguay y Estados Unidos".

Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, publicó en su cuenta oficial de X un mensaje en el que felicitó a Pedro Alliana por asumir la Presidencia de la República tras la destitución de Santiago Peña vía juicio político por el caso Ueno Bank.

Segura afirmó que la asociación bilateral con Paraguay "impulsa la seguridad y la prosperidad económica" en todo el hemisferio.

Lectura rápida

¿Quién llamó a Pedro Alliana?
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, llamó al presidente de Paraguay.

¿Qué se discutió en la llamada?
Se habló sobre la asociación sólida entre EE. UU. y Paraguay y se reafirmó el compromiso de trabajar juntos.

¿Qué expresó Alliana tras la llamada?
Alliana agradeció la llamada y la disposición de fortalecer la alianza estratégica con EE. UU.

¿Quién más felicitó a Alliana?
El subsecretario de Estado, Juan Pablo Segura, también felicitó a Alliana por su asunción.

¿Qué importancia tiene la asociación bilateral?
La asociación bilateral impulsa la seguridad y la prosperidad económica en el hemisferio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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