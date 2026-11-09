¿A quién le habló León XIV? Las responsabilidades que el oficialismo y la oposición deben asumir

El primer discurso del papa León XIV en la Argentina dejó una escena poco habitual: representantes de sectores políticos enfrentados reunidos para escuchar una misma voz. Pero la importancia del encuentro en el Palacio Libertad excede esa fotografía. El mensaje planteó obligaciones que alcanzan al Gobierno, a la oposición y a una dirigencia acostumbrada a encontrar responsabilidades ajenas antes que revisar las propias.

La pregunta central es a quién le habló el Papa. Su intervención permite una primera respuesta: a toda la sociedad, desde su condición de pastor de millones de católicos, y especialmente a quienes tienen responsabilidades públicas. Esa autoridad espiritual no supone representar las creencias de todos los argentinos, pero sí le permite proponer una reflexión sobre la dignidad humana, la convivencia y el ejercicio del poder.

Leer sus palabras exclusivamente como un cuestionamiento a Javier Milei achica el alcance del mensaje. También lo reduce la interpretación opuesta, que pretende quitarles cualquier efecto sobre la gestión actual. El reclamo de cuidar a los más vulnerables interpela de manera directa a quienes hoy toman decisiones. Las referencias al diálogo y a la corrupción, a su vez, exigen revisar prácticas que atraviesan a todo el sistema político.

León XIV habló de problemas concretos: las dificultades para sostener un hogar, la situación de los mayores, el cuidado de las personas con discapacidad y la necesidad de fortalecer la educación. No fue una reflexión ajena a la vida cotidiana argentina. Allí reside buena parte de su fuerza política: tradujo principios de la Iglesia en preguntas sobre las condiciones en las que vive la población.

El planteo tiene una raíz doctrinaria. La referencia histórica es León XIII, cuya encíclica Rerum novarum, publicada en 1891, constituye un hito fundacional de la doctrina social de la Iglesia. El propio León XIV explicó que eligió su nombre, principalmente, por ese antecedente y por los desafíos que los cambios tecnológicos plantean a la dignidad y al trabajo.

Desde esa tradición, la Iglesia interviene en asuntos políticos porque se pronuncia sobre la organización de la vida en común. Esa intervención no equivale a una adhesión partidaria. Sus posiciones sobre el trabajo, la pobreza, el aborto o la corrupción pueden incomodar a sectores distintos y dificultan cualquier intento de apropiarse del mensaje completo.

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Uno de los pasajes más significativos fue la defensa de la posibilidad de vivir del propio trabajo. En una sociedad donde trabajar puede resultar insuficiente para cubrir las necesidades básicas, ese principio tiene consecuencias concretas: obliga a evaluar el rumbo económico también por la capacidad de las familias para sostenerse.

El Papa vinculó ese reclamo con la necesidad de abrir oportunidades y estimular la iniciativa privada. Su planteo permite leer ambas cuestiones como parte de una misma exigencia: que el crecimiento llegue también a quienes encuentran mayores dificultades.

El llamado a escuchar al otro también merece una lectura política. Compartir un auditorio no alcanza para construir acuerdos. La concordia requiere reconocer al adversario como un interlocutor legítimo, cuidar la palabra y aceptar que las instituciones establecen límites para todos.

La advertencia sobre la corrupción profundiza esa exigencia. Ningún dirigente puede considerar que su presencia junto al Papa lo exime de rendir cuentas. El saludo protocolar y el aplauso pierden valor si después continúan las prácticas que debilitan la confianza pública o convierten al Estado en una herramienta de beneficio personal.

La evocación de Francisco aportó, además, un sentido particular a la visita: su sucesor llegó a la tierra donde comenzó la historia del pontífice argentino. Esa continuidad pastoral permite interpretar el viaje como un encuentro cargado de significado para una comunidad que había esperado el regreso de su Papa.

La visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, ofrece una imagen concreta de las preocupaciones expresadas en el discurso. El testimonio de una persona con discapacidad que encontró allí un lugar para vivir devuelve esas palabras a su dimensión cotidiana: el cuidado necesita instituciones, recursos y personas que lo hagan posible.

La prueba política comenzará cuando termine la visita. El encuentro habrá dejado una huella si quienes escucharon aceptan revisar decisiones, abandonar privilegios y construir acuerdos que mejoren la vida de los argentinos. La fotografía ya reunió a los adversarios. El desafío es que esa convivencia dure más que la ceremonia.

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*Por Sergio Suppo y Alberto Lotuf.