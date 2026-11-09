En vivo

Camino del Papa en Argentina

Especial Viva la Radio

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

FMI acuerda financiamiento de US$ 1.090 millones con Ecuador para fortalecer su economía

El programa crediticio, suscrito en 2024 por el Gobierno de Daniel Noboa, contempla un financiamiento total de 5.000 millones de dólares hasta marzo de 2028.

09/11/2026 | 15:16Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El FMI

FOTO: El FMI

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 9 noviembre (NA/Xinhua) -- El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que ha llegado a un acuerdo a nivel técnico con Ecuador para llevar a cabo la sexta revisión de su programa crediticio de 48 meses, que se encuentra en vigencia bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Además, se establecerá un nuevo programa de 18 meses que se enfocará en mejorar la resiliencia económica del país.

Ambos acuerdos están diseñados para proporcionar recursos por un total aproximado de 1.090 millones de dólares, según un comunicado del FMI que destacó que Ecuador ha cumplido con todas las metas cuantitativas establecidas para esta sexta revisión del programa crediticio.

El programa, firmado en 2024 por el Gobierno de Daniel Noboa, tiene un financiamiento total previsto de 5.000 millones de dólares hasta marzo de 2028.

Este desembolso, correspondiente a la sexta revisión, será el segundo que Ecuador reciba del FMI en 2026, luego de un primer desembolso realizado entre marzo y abril.

El FMI subrayó que, con el apoyo del programa SAF, Ecuador ha logrado avances significativos en sus objetivos de estabilidad macroeconómica, fortalecimiento de las reservas internacionales y mejora de la resiliencia económica.

El comunicado también indicó que "las autoridades han reforzado la recaudación tributaria y mejorado la eficiencia del gasto, permitiendo así crear más espacio para el gasto prioritario en áreas sociales e inversión".

Lectura rápida

¿Qué acuerdo alcanzó el FMI con Ecuador?
Se llegó a un acuerdo técnico para la sexta revisión del programa crediticio y un nuevo programa de 18 meses.

¿Cuánto financiamiento se prevé?
El acuerdo contempla aproximadamente 1.090 millones de dólares.

¿Quién es el presidente de Ecuador?
El programa fue suscrito por el Gobierno de Daniel Noboa.

¿Qué objetivos ha alcanzado Ecuador?
Ecuador ha avanzado en estabilidad macroeconómica y mejora de reservas internacionales.

¿Cuándo fue el primer desembolso del FMI en 2026?
El primer desembolso se concretó entre marzo y abril de 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf