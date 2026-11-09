FMI acuerda financiamiento de US$ 1.090 millones con Ecuador para fortalecer su economía

Buenos Aires, 9 noviembre (NA/Xinhua) -- El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que ha llegado a un acuerdo a nivel técnico con Ecuador para llevar a cabo la sexta revisión de su programa crediticio de 48 meses, que se encuentra en vigencia bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Además, se establecerá un nuevo programa de 18 meses que se enfocará en mejorar la resiliencia económica del país.

Ambos acuerdos están diseñados para proporcionar recursos por un total aproximado de 1.090 millones de dólares, según un comunicado del FMI que destacó que Ecuador ha cumplido con todas las metas cuantitativas establecidas para esta sexta revisión del programa crediticio.

El programa, firmado en 2024 por el Gobierno de Daniel Noboa, tiene un financiamiento total previsto de 5.000 millones de dólares hasta marzo de 2028.

Este desembolso, correspondiente a la sexta revisión, será el segundo que Ecuador reciba del FMI en 2026, luego de un primer desembolso realizado entre marzo y abril.

El FMI subrayó que, con el apoyo del programa SAF, Ecuador ha logrado avances significativos en sus objetivos de estabilidad macroeconómica, fortalecimiento de las reservas internacionales y mejora de la resiliencia económica.

El comunicado también indicó que "las autoridades han reforzado la recaudación tributaria y mejorado la eficiencia del gasto, permitiendo así crear más espacio para el gasto prioritario en áreas sociales e inversión".