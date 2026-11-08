Un grupo de monjas volcó mientras viajaba a Luján para ver al papa León XIV
El accidente ocurrió en la Ruta Nacional 188, cerca de General Pinto. Las monjas presentaron politraumatismos, pero no hubo heridos de gravedad.
08/11/2026 | 17:41Redacción Cadena 3
FOTO: Un grupo de monjas volcó mientras viajaban a Luján para ver al papa. (Foto: La Lupa)
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Audio. Un grupo de monjas volcó su vehículo mientras viajaba a Luján a ver al papa León XIV
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Un grupo de monjas que viajaba a Luján para ver al Papa León XIV sufrió un accidente de tránsito el 8 de noviembre de 2026. El incidente tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 238, en el partido bonaerense de General Pinto.
Las religiosas se trasladaban en una Renault Kangoo cuando uno de los neumáticos del vehículo se rompió, lo que llevó a la conductora a perder el control y volcar sobre la calzada.
La camioneta era conducida por Sylvia Susana Berronda, de 52 años. La acompañaban Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Sylvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.
Según el parte emitido por la Zona Vial Operativa VIII de Junín, las ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios. Aunque presentaron politraumatismos, las primeras evaluaciones indicaron que no había heridas de gravedad.
Sin embargo, debido al vuelco, dos de las pasajeras fueron trasladadas para recibir atención médica. Una de ellas presentaba un corte, mientras que la otra también fue derivada para ser examinada por una lesión similar.
En el lugar del accidente, trabajó personal policial de Coronel Granada y del Destacamento Vial de General Pinto, que organizó un operativo de tránsito asistido mientras se realizaban las tareas correspondientes.
Las actuaciones del caso quedaron a cargo del Destacamento de Coronel Granada, con intervención de la UFI descentralizada de General Pinto.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un grupo de monjas sufrió un accidente de tránsito al volcar su vehículo en la Ruta Nacional 188.
¿Quiénes estaban involucrados? Las monjas eran conducidas por Sylvia Susana Berronda y acompañadas por Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Sylvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el 8 de noviembre de 2026.
¿Dónde ocurrió el incidente? El accidente tuvo lugar en el kilómetro 238 de la Ruta Nacional 188, en General Pinto.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? La conductora perdió el control tras la rotura de un neumático, lo que resultó en un vuelco del vehículo.
¿Por qué se requirió atención médica? Dos pasajeras fueron trasladadas para recibir atención médica debido a lesiones tras el vuelco.