Un grupo de monjas volcó mientras viajaba a Luján para ver al papa León XIV

FOTO: Un grupo de monjas volcó mientras viajaban a Luján para ver al papa. (Foto: La Lupa)

Un grupo de monjas que viajaba a Luján para ver al Papa León XIV sufrió un accidente de tránsito el 8 de noviembre de 2026. El incidente tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 238, en el partido bonaerense de General Pinto.

Las religiosas se trasladaban en una Renault Kangoo cuando uno de los neumáticos del vehículo se rompió, lo que llevó a la conductora a perder el control y volcar sobre la calzada.

La camioneta era conducida por Sylvia Susana Berronda, de 52 años. La acompañaban Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Sylvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.

Según el parte emitido por la Zona Vial Operativa VIII de Junín, las ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios. Aunque presentaron politraumatismos, las primeras evaluaciones indicaron que no había heridas de gravedad.

Sin embargo, debido al vuelco, dos de las pasajeras fueron trasladadas para recibir atención médica. Una de ellas presentaba un corte, mientras que la otra también fue derivada para ser examinada por una lesión similar.

En el lugar del accidente, trabajó personal policial de Coronel Granada y del Destacamento Vial de General Pinto, que organizó un operativo de tránsito asistido mientras se realizaban las tareas correspondientes.

Las actuaciones del caso quedaron a cargo del Destacamento de Coronel Granada, con intervención de la UFI descentralizada de General Pinto.