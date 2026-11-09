Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 9 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con broken clouds y una temperatura de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 77%. La visibilidad es de 7000 m y no se registra viento, con una presión atmosférica de 1021 hPa.

El clima hoy lunes 9 de noviembre

Para este lunes 9 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento son nulas, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa. La humedad alta podría generar un ambiente algo pesado durante el día, aunque no se prevén lluvias.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con un aumento en las temperaturas. El martes 10 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 33° con cielo despejado. El miércoles 11 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 36°, también con cielo despejado. El jueves 12 de noviembre, la situación cambiará con una mínima de 25° y una máxima de 37°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 13 de noviembre, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras.