Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este lunes 9 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 26°, con una sensación térmica idéntica. La humedad se encuentra en un 34%, lo que proporciona un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy lunes 9 de noviembre

Para este lunes 9 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1 m/s. La humedad se mantendrá en un 34%, y no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Mendoza presentará variaciones. El martes 10 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 31°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 11 de noviembre, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre 19° y 33°. El jueves 12 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras nuevamente. Finalmente, el viernes 13 de noviembre, la temperatura mínima será de 16° y la máxima de 21°, con más lluvias ligeras en el pronóstico.