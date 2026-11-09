FOTO: Operativo de seguridad en la misa del papa León XIV reunió a 19 mil agentes en Palermo

Buenos Aires, 9 noviembre (NA) -- Un total de 19 mil agentes participaron del amplio operativo de seguridad que tuvo lugar este lunes durante la Misa Central oficiada por el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo.

De acuerdo a información proporcionada por fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, en el despliegue participaron policías, bomberos, cadetes, agentes de tránsito y prevención, así como también personal de Emergencias y Defensa Civil. Para asegurar la atención médica, se dispusieron 30 ambulancias del SAME, un hospital de campaña y dos puestos médicos de avanzada que brindaron atención prehospitalaria inmediata. Además, se contó con la presencia de un helicóptero para emergencias.

Las autoridades también implementaron puestos de hidratación cada tres cuadras, 30 carpas eucarísticas (27 sobre Avenida del Libertador y 3 en Plaza Seeber) y 15 puntos de encuentro donde estuvo presente el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Más de 7.500 voluntarios se sumaron al operativo, desempeñándose en tareas de orientación, información y atención general a los asistentes. La agenda del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires continuará este martes a las 20.15 con el Encuentro con los Jóvenes, en el mismo lugar de Palermo, y el miércoles a las 8, se llevará a cabo su última actividad, que consistirá en una visita a la cárcel de Villa Devoto.