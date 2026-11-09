Fiesta de las Colectividades: por primera vez, dos varones fueron elegidos como embajadores

La Fiesta Nacional de las Colectividades de Rosario tuvo uno de sus momentos más destacados este domingo con la elección de sus nuevos embajadores. Por primera vez desde que se implementó esta representación, la dupla elegida estuvo integrada por dos varones: Giovanni Felli, del Centro Laziale Rosario, y Gustavo Vaz Diniz do Couto, de la Sociedad Polonesa Federico Chopin.

Ambos asumirán durante el próximo año la representación de las más de 50 colectividades que participan del encuentro, en una elección que marca un antecedente dentro de la historia de la celebración.

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Los nuevos embajadores tienen recorridos diferentes, pero comparten una extensa vinculación con las instituciones que representan. Felli tiene 82 años, llegó a Argentina en 1952 y se incorporó al Centro Laziale en 1980. Fue presidente de la entidad durante dos períodos, participa de Colectividades desde 1989 y actualmente integra el coro de la institución.

Vaz Diniz do Couto, de 42 años, forma parte de la Sociedad Polonesa Federico Chopin y del grupo de danzas Wesoly Balet desde hace 25 años. También se desempeña como tesorero de la comisión directiva y participa de las actividades destinadas a transmitir las tradiciones polacas a las nuevas generaciones.

Luego de conocerse la elección, Felli hizo referencia a la responsabilidad de asumir la representación y al significado de preservar las raíces culturales. "El poema que leí habla de eso, de la emotividad de la persona que emigra y el deseo de volver y conservar los orígenes, eso es algo muy importante y acá lo podemos comprobar en Colectividades", expresó.

Por su parte, Gustavo reconoció que todavía no terminaba de asimilar la noticia y destacó el compromiso que implica el nombramiento. "Es un orgullo y una gran responsabilidad. Estoy muy contento, se viene un gran trabajo y estoy preparado", señaló.

La elección se realizó después del espectáculo "Hotel Internacional Colectividades", en el que los candidatos presentaron una propuesta artística con música, danzas y expresiones culturales de distintos países. La puesta tuvo lugar en el escenario mayor y fue acompañada por una importante cantidad de público. El jurado estuvo integrado por el productor teatral Manuel Cansino, el creador de Rosario Por Conocer, Kevin Dolce, y el periodista y productor televisivo Pablo Czentorycky.

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Más allá de la elección, el primer fin de semana también dejó una importante concurrencia de visitantes que recorrieron los puestos gastronómicos y las propuestas culturales de las colectividades. La fiesta continuará hasta el domingo 15 de noviembre, con una programación musical que tendrá lugar en el escenario Rafael Ielpi.

Entre los espectáculos previstos se destacan Infiel, con un tributo a Miranda!, este lunes 9 a las 20.15; Franco Luciani y la Delegación Santa Fe Festival de Malambo, el martes 10 a las 21, en el marco del Día de la Tradición; Sofía Gazzaniga, el miércoles 11; y Amapola, el jueves 12, ambos a las 20.15. El sábado 14, a las 20.15, se presentará The Piratas, mientras que Los Palmae estarán a cargo del cierre el domingo 15, a las 23.45.

En paralelo, la organización dispuso un sistema de sorteos para quienes tramiten el código QR de ingreso y completen el registro a través de rosario.gob.ar/colectividades. La propuesta incluye 10 vouchers gastronómicos diarios, válidos para dos personas cada uno, y el sorteo de un pasaje de ida y vuelta a Madrid, previsto para el último día del encuentro. El premio mayor es cortesía de la aerolínea World2Fly.

Los resultados de los sorteos diarios de vouchers se publicarán a las 12 en la cuenta oficial de Instagram @rosariocolectividades.