León XIV habló en la UCA del "drama" del desempleo: "El acceso al trabajo debe ser una prioridad"

FOTO: León XIV se reunirá con empresarios y gremialistas en la UCA. (NA)

El papa León XIV se reunió este lunes, desde las 16.10, con representantes del mundo del trabajo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el barrio porteño de Puerto Madero. Participaron dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales.

La actividad formó parte de la agenda oficial del pontífice en el país y congregó a integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), representantes de cámaras empresariales y otros actores del sector productivo.

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