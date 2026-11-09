Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este lunes 9 de noviembre

Este lunes 9 de noviembre, el clima en Santa Fe se presenta con un ambiente cálido y soleado. La temperatura actual es de 23°, con una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 49%, lo que contribuye a un día agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el noreste.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 14° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento y la presión atmosférica, que se sitúa en 1021 hPa, favorecen un clima estable y sin precipitaciones. Este panorama meteorológico es ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El martes 10 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 11 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 30°, también con posibilidad de lluvias. El jueves 12 de noviembre, se espera un cielo despejado con una mínima de 19° y una máxima de 36°.

Finalmente, el viernes 13 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 21° y 29°, con pronóstico de lluvias ligeras. Este cambio en el clima sugiere que los habitantes de Santa Fe deben estar preparados para un aumento en la humedad y posibles precipitaciones en los días siguientes.