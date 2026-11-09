En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este lunes 9 de noviembre

Este lunes 9 de noviembre, Santa Fe presenta un clima agradable con temperaturas que alcanzarán los 25°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para disfrutar del aire libre.

09/11/2026 | 12:29Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 9 de noviembre

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 9 de noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Este lunes 9 de noviembre, el clima en Santa Fe se presenta con un ambiente cálido y soleado. La temperatura actual es de 23°, con una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 49%, lo que contribuye a un día agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el noreste.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 14° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento y la presión atmosférica, que se sitúa en 1021 hPa, favorecen un clima estable y sin precipitaciones. Este panorama meteorológico es ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El martes 10 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 11 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 30°, también con posibilidad de lluvias. El jueves 12 de noviembre, se espera un cielo despejado con una mínima de 19° y una máxima de 36°.

Finalmente, el viernes 13 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 21° y 29°, con pronóstico de lluvias ligeras. Este cambio en el clima sugiere que los habitantes de Santa Fe deben estar preparados para un aumento en la humedad y posibles precipitaciones en los días siguientes.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf