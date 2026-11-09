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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Qué se puede llevar y qué no a la multitudinaria misa del papa en FAdeA

Hay indispensables, como DNI, agua y abrigo para quienes pasen la noche, y otros elementos que están prohibidos, como carpas, bebidas alcohólicas o envases de vidrio. Los detalles.

09/11/2026 | 16:29Redacción Cadena 3

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Este martes, desde las 10, el papa León XIV celebrará una histórica y masiva misa en Córdoba, en Fadea. La vigilia comienza este lunes, desde las 18. 

Los elementos permitidos

- DNI o pasaporte. Los menores deberán estar acompañados por una persona adulta.

- Agua.

- Ropa y zapatillas cómodas.

- Bolsa de dormir o aislante.

- Termo y mate.

- Gorra.

- Protector solar.

- Repelente en crema o loción.

- Abrigo o capa de lluvia.

- Linterna de mano.

- Paraguas plegable.

- Batería portátil (powerbank).

- Conservadoras.

- Reposeras o sillas plegables.

- Bolsa para residuos.

- Papel higiénico, toallas húmedas o pañuelos.

- Pequeños binoculares.

- Alimentos, con utensilios descartables.

- Botellas y recipientes plásticos.

- Bolsos y mochilas de hasta 15 litros.

- Banderas con asta flexible.

- Medicamentos, en caso de necesitarlos.

- Bastones y sillas de ruedas para personas con discapacidad o movilidad reducida.

- Cochecitos de bebé.

Importante: no está habilitado el acampe ni la presencia de carpas dentro del predio de FAdeA.

Los elementos prohibidos

- Envases de vidrio.

- Bebidas alcohólicas.

- Armas de fuego o blancas.

- Carpas.

- Cuchillos, navajas o cúteres.

- Tijeras y elementos punzocortantes.

- Aerosoles, gases y sprays.

- Pirotecnia o bengalas.

- Inflamables, combustibles o productos químicos.

- Velas.

- Monopatines.

- Láseres o punteros láser.

- Bicicletas.

- Computadoras.

- Cascos de moto y bicicleta.

- Mochilas de más de 15 litros.

- Sombrillas.

- Walkie-talkies.

- Valijas y bolsos grandes.

- Rollers.

- Carteles con estructura rígida.

- Drones.

- Mascotas.

- Megáfonos y bocinas de aire.

- Materiales que generen fuego o humo.

- Bastones o astas rígidos.

- Paraguas no plegables.

- Objetivos fotográficos de más de 20 cm.

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