Qué se puede llevar y qué no a la multitudinaria misa del papa en FAdeA
Hay indispensables, como DNI, agua y abrigo para quienes pasen la noche, y otros elementos que están prohibidos, como carpas, bebidas alcohólicas o envases de vidrio. Los detalles.
09/11/2026 | 16:29Redacción Cadena 3
FOTO: Los peregrinos ya se reúnen en FAdeA para la llegada del papa León XIV en Córdoba
Este martes, desde las 10, el papa León XIV celebrará una histórica y masiva misa en Córdoba, en Fadea. La vigilia comienza este lunes, desde las 18.
Los elementos permitidos
- DNI o pasaporte. Los menores deberán estar acompañados por una persona adulta.
- Agua.
- Ropa y zapatillas cómodas.
- Bolsa de dormir o aislante.
- Termo y mate.
- Gorra.
- Protector solar.
- Repelente en crema o loción.
- Abrigo o capa de lluvia.
- Linterna de mano.
- Paraguas plegable.
- Batería portátil (powerbank).
- Conservadoras.
- Reposeras o sillas plegables.
- Bolsa para residuos.
- Papel higiénico, toallas húmedas o pañuelos.
- Pequeños binoculares.
- Alimentos, con utensilios descartables.
- Botellas y recipientes plásticos.
- Bolsos y mochilas de hasta 15 litros.
- Banderas con asta flexible.
- Medicamentos, en caso de necesitarlos.
- Bastones y sillas de ruedas para personas con discapacidad o movilidad reducida.
- Cochecitos de bebé.
Importante: no está habilitado el acampe ni la presencia de carpas dentro del predio de FAdeA.
Los elementos prohibidos
- Envases de vidrio.
- Bebidas alcohólicas.
- Armas de fuego o blancas.
- Carpas.
- Cuchillos, navajas o cúteres.
- Tijeras y elementos punzocortantes.
- Aerosoles, gases y sprays.
- Pirotecnia o bengalas.
- Inflamables, combustibles o productos químicos.
- Velas.
- Monopatines.
- Láseres o punteros láser.
- Bicicletas.
- Computadoras.
- Cascos de moto y bicicleta.
- Mochilas de más de 15 litros.
- Sombrillas.
- Walkie-talkies.
- Valijas y bolsos grandes.
- Rollers.
- Carteles con estructura rígida.
- Drones.
- Mascotas.
- Megáfonos y bocinas de aire.
- Materiales que generen fuego o humo.
- Bastones o astas rígidos.
- Paraguas no plegables.
- Objetivos fotográficos de más de 20 cm.