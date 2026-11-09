Abel Pintos le cantó al Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione: "Gracias por la música"

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En un emotivo encuentro en el Cottolengo Don Orione de Claypole, el cantante Abel Pintos le cantó en vivo al papa León XIV durante su visita a la institución.

Acompañado por sus guitarristas y coristas, el músico argentino interpretó su emblemática canción "La llave", generando un momento de profunda conmoción entre las autoridades vaticanas, los trabajadores y los residentes del predio.

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La presentación del artista fue uno de los puntos centrales de la jornada en el centro asistencial.

Tras escuchar la actuación musical y los testimonios de las personas que viven en la institución, el Sumo Pontífice dedicó unas palabras de gratitud al cantante popular.

"Gracias por la música", expresó León XIV durante el discurso que brindó este martes, destacando el valor del arte y la calidez del gesto en el marco de su recorrido.

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??Abel Pintos le cantó "La llave" al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione ??El músico estuvo acompañado por el coro integrado por residentes de la institución de Claypole. https://t.co/OUcWucSnDR — Filo.news (@filonewsOK) November 9, 2026

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