Abel Pintos le cantó al Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione: "Gracias por la música"
El artista interpretó "La llave" en Claypole y conmovió al Sumo Pontífice, quien le agradeció de manera especial durante su discurso ante los residentes.
09/11/2026 | 10:03Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
En un emotivo encuentro en el Cottolengo Don Orione de Claypole, el cantante Abel Pintos le cantó en vivo al papa León XIV durante su visita a la institución.
Acompañado por sus guitarristas y coristas, el músico argentino interpretó su emblemática canción "La llave", generando un momento de profunda conmoción entre las autoridades vaticanas, los trabajadores y los residentes del predio.
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Histórica visita. El papa León XIV comparte un encuentro con los residentes del Cottolengo Don Orione
El Sumo Pontífice recorre el establecimiento ubicado en Claypole. Más tarde, encabezará la celebración religiosa en el Monumento a los Españoles.
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La presentación del artista fue uno de los puntos centrales de la jornada en el centro asistencial.
Tras escuchar la actuación musical y los testimonios de las personas que viven en la institución, el Sumo Pontífice dedicó unas palabras de gratitud al cantante popular.
"Gracias por la música", expresó León XIV durante el discurso que brindó este martes, destacando el valor del arte y la calidez del gesto en el marco de su recorrido.
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??Abel Pintos le cantó "La llave" al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione
??El músico estuvo acompañado por el coro integrado por residentes de la institución de Claypole. https://t.co/OUcWucSnDR— Filo.news (@filonewsOK) November 9, 2026
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el Cottolengo Don Orione? El cantante Abel Pintos le cantó en vivo al papa León XIV durante su visita.
¿Quién fue el artista que se presentó? El músico argentino Abel Pintos interpretó su canción "La llave".
¿Cuándo tuvo lugar el evento? La actuación se realizó durante la visita del papa León XIV este martes.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro? En el Cottolengo Don Orione ubicado en Claypole.
¿Por qué fue significativo el evento? Generó conmoción entre las autoridades vaticanas, trabajadores y residentes, y el papa agradeció el gesto artístico.