Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este lunes 9 de noviembre

El clima en Salta para este lunes 9 de noviembre se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica de 24°. La humedad se encuentra en un 48%, lo que contribuye a una sensación de confort en la jornada. El viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el este, lo que favorece la circulación del aire y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros.

En cuanto a las temperaturas del día, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 24°. Este rango térmico indica que la jornada será cálida, especialmente en horas de la tarde, cuando se espera que se alcance la temperatura máxima. Las condiciones de cielo despejado permitirán que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para actividades al aire libre.

Para los próximos días, el pronóstico indica un aumento en las temperaturas. El martes 10 de noviembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 32°, con cielo despejado. El miércoles 11 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 34°, manteniendo el cielo despejado. Sin embargo, a partir del jueves 12 de noviembre, se prevén cambios en el clima, con la llegada de lluvias. Se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 32°, con lluvias ligeras. El viernes 13 de noviembre, las condiciones se intensificarán, con lluvias de alta intensidad y una mínima de 19° y una máxima de 32°.

Finalmente, el sábado 14 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 22°, con lluvias moderadas. Este cambio en el clima podría traer alivio a las altas temperaturas que se han registrado en los días anteriores.