Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este lunes 9 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Tucumán disfruta de un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es de 24°, con una humedad del 46%. La visibilidad es de 7000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste. La presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa.

El clima hoy lunes 9 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 30°. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un ambiente agradable. El viento será leve, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga en niveles confortables durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con temperaturas en ascenso. El martes 10 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 33°, con cielo despejado. El miércoles 11 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 36°, también con cielo despejado. Sin embargo, a partir del jueves 12 de noviembre, se prevé un cambio en las condiciones climáticas, con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 24° y 38°.