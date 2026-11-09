Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este lunes 9 de noviembre

Este lunes 9 de noviembre, el clima en Rosario se caracteriza por un cielo completamente despejado, lo que permite disfrutar de un día soleado y agradable. La temperatura actual se sitúa en 23°, con una sensación térmica similar de 23°. La humedad es del 54%, lo que contribuye a un ambiente cómodo, aunque se prevé un leve aumento en la misma a medida que avanza la tarde.

En cuanto a las condiciones del viento, se registra una velocidad de 7 m/s proveniente del noreste, lo que puede generar una ligera brisa en la ciudad. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se mantiene en 1023 hPa, indicando estabilidad en la atmósfera.

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. A lo largo del día, los vientos podrían intensificarse ligeramente, pero no se esperan precipitaciones. Este clima primaveral invita a los rosarinos a disfrutar de actividades al aire libre.

De cara a los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. Para mañana, martes 10 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 28°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles, la temperatura mínima ascenderá a 17° y la máxima alcanzará los 35°, con cielos parcialmente nublados. El jueves y viernes también se prevén lluvias ligeras, con mínimas que rondarán los 19° y máximas de 28°.

En resumen, el clima en Rosario para este lunes 9 de noviembre es ideal para disfrutar del aire libre, aunque se recomienda estar atentos a los cambios que traerán los días siguientes.