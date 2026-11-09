El Papa León XIV en Argentina: su vínculo con Alianza Lima y el fútbol peruano

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- La religiosa Sor Margarita Flores, quien acompañó al Papa León XIV durante su estancia en Perú, reveló que el estadounidense Robert Prevost, un destacado miembro del Vaticano, es hincha de Alianza Lima, el equipo que eliminó a Boca de la Copa Libertadores 2025.

La llegada del pontífice a Argentina generó una gran movilización de fieles y admiradores. Este hecho resalta su cercanía con uno de los clubes más emblemáticos de Perú, que sorprendió a muchos al vencer al "Xeneize" en la segunda fase del torneo continental el año pasado.

La información fue dada a conocer en 2025 por Sor Margarita, quien, en una entrevista difundida en redes sociales, mencionó que el Papa tiene un leve fanatismo por el club "Blanquiazul": "Yo también me he enterado que es hincha de Alianza, yo no lo he escuchado mucho hablar, pero el padre Fidel sí... él lo acompañaba en todo".

La religiosa, entre risas, añadió: "Como hincha, yo creo que tendrá la camiseta. La camiseta de Alianza".

En un gesto de apoyo, la monja cerró sus declaraciones con una bendición para los jugadores del club peruano: "Que primero les dé una bendición muy especial para que encaminen lo que tienen que encaminar".

La revelación generó un gran revuelo mediático en Perú, donde algunos han sugerido que el periodista que entrevistó a Sor Margarita pudo haber influido en sus declaraciones, dado su conocida afinidad con Alianza Lima.

No obstante, más allá de la controversia, el vínculo del nuevo Papa con el país sudamericano es indudable, lo que podría explicar su conexión cultural con los símbolos más representativos de la nación, como el fútbol.

Por el momento, el Vaticano no ha emitido ninguna confirmación o desmentido sobre las preferencias futbolísticas del Papa León XIV, pero la idea de que el líder de la Iglesia Católica simpatice con Alianza Lima ha cobrado fuerza entre los seguidores del club.