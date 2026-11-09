Las 10 frases más contundentes del papa en la UCA sobre el trabajo, la economía y la Argentina

FOTO: León XIV plantea la centralidad de la persona en el mundo laboral

El papa León XIV pronunció un discurso con fuertes definiciones sobre el presente y el futuro del mundo del trabajo durante su encuentro con representantes de distintos sectores de la sociedad argentina en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).

Frente a trabajadores, empresarios, dirigentes sindicales, integrantes de movimientos populares y miembros de la comunidad académica, el Santo Padre desarrolló los principales fundamentos de la doctrina social de la Iglesia y planteó la necesidad de poner a la persona en el centro de las decisiones económicas.

El desempleo, la precarización laboral, la responsabilidad empresarial, el papel de los sindicatos, la inteligencia artificial y la necesidad de construir consensos fueron algunos de los ejes centrales de su intervención.

Además, dejó un mensaje dirigido especialmente a la sociedad argentina, con un llamado a superar las divisiones y fortalecer la amistad social.

Las 10 frases más sobresalientes de su discurso:

1. «La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía».

Una de las definiciones centrales del mensaje papal. León XIV recordó que el ser humano debe ser el centro y el fin de toda actividad económica y social.

2. «Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico: es herir gravemente su dignidad».

El pontífice se refirió al desempleo como un drama que trasciende lo económico, porque afecta la identidad, la integración social y la capacidad de cada persona de contribuir a la comunidad.

3. «No es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos, degradando los ecosistemas».

León XIV cuestionó los modelos de desarrollo que priorizan los beneficios de unos pocos a costa del ambiente, las comunidades vulnerables y las generaciones futuras.

4. «La solidaridad no es un sentimiento superficial de compasión, sino la responsabilidad de cada uno y de cada institución para el bien de todos».

El papa planteó que la solidaridad debe traducirse en acciones concretas y en una organización económica y social basada en la justicia y la reciprocidad.

5. «Este es el camino para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro».

En uno de los pasajes más dirigidos a la realidad nacional, León XIV convocó a fortalecer la fraternidad y la amistad social, superando la polarización mediante el diálogo y la justicia.

6. «Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza».

El Santo Padre se dirigió especialmente al sector empresarial y destacó la importancia de generar riqueza y puestos de trabajo sin perder de vista la dignidad de los trabajadores y el bien común.

7. «El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza del trabajo».

León XIV reivindicó el papel de las organizaciones sindicales en la defensa de los derechos laborales y pidió que también presten atención a los trabajadores informales, precarizados y excluidos.

8. «La técnica debe estar siempre subordinada a la ética. El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano».

El papa advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial y la automatización desregulada, y sostuvo que los avances tecnológicos deben estar al servicio del desarrollo humano y no convertirse en una amenaza para el empleo.

9. «La fraternidad no es una utopía abstracta, sino una categoría política y teológica que nos obliga a mirarnos como iguales».

En una referencia a la encíclica Fratelli Tutti, el pontífice llamó a reconocer las necesidades de quienes sufren y a derribar las barreras de la indiferencia.

10. «La grandeza de una obra no reside en lo que se realiza, sino en el amor que se pone en cada gesto».

Con una reflexión espiritual sobre el sentido del trabajo, León XIV destacó que ninguna tarea es insignificante cuando se realiza con compromiso, entrega y amor.

Un mensaje para el presente y el futuro del país

En el cierre de su intervención, el papa dejó una serie de principios como tarea para afrontar las transformaciones del mundo actual: defender la dignidad humana, promover el bien común, reconocer el destino universal de los bienes, practicar una solidaridad efectiva y ejercer una subsidiariedad responsable.

También insistió en que el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo una prioridad de las políticas públicas y de los procesos económicos.

"Trabajemos con perseverancia, poniendo a Dios en el horizonte de nuestro actuar y al ser humano en el centro de nuestras decisiones", expresó en el tramo final.

Un discurso que puso en el centro del debate la relación entre economía, trabajo y dignidad humana, y que dejó un llamado concreto a construir una sociedad más justa, solidaria y fraterna.